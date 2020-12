Gabriela Cristea, mămică cu normă întreagă: ”Practic, meseria de casnică este cea mai grea din lume”

Gabriela Cristea, fosta prezentatoare TV, este mămică cu normă întreagă. Vedeta se ocupă exclusiv de creșterea fetițelor sale și de treburile casnice. În timpul pandemiei, Gabriela Cristea a lucrat mai mult în social media, potrivit interviului acordat pentru click.ro.

Gabriela Cristea[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea, mămică cu normă întreagă

Gabriela Cristea se ocupă de toate treburile casnice, iar uneori o mai ajută și partenerul ei, Tavi Clonda.

”Aveam pe cineva care ne ajută la curățenie, dar din păcate nu mai primim pe nimeni acum în casă, țînând cont de situația actuală și atunci noi ne ocupăm de tot ce înseamnă îngrijire, spălat, călcat, făcut curățenie, mâncare, avut grijă de fete. Practic, meseria de casnic sau casnică este cea mai grea din lume. Am încercat să ne împărțim cumva sarcinile. Eu mă ocup de partea de bucătărie, gătesc, spăl, calc și fac curățenie, mă ocup ca toate lucrurile să fie îngrijite. În schimb, Tavi se ocupă exclusiv de datul cu aspiratorul. Mie mi se pare oricum o treabă pe care trebuie să o facă bărbații pentru că e mai greu de făcut sau cel puțin mie îmi este foarte greu. În ceea ce privește fetele, ne ocupăm amândoi. Atunci când are el treabă, mă ocup eu, și invers, iar atunci când suntem amândoi acasă ne ocupăm amândoi de fete.”, a spus Gabriela Cristea pentru click.ro.

Gabriela Cristea[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea își dorește o revenire în televiziune

Gabrielei Cristea îi este dor de lumina reflectoarelor și ar vrea să revină în televiziune.

”Eu mi-aș dori să revin în televiziune, mi-e foarte dor de televiziune, dar nu am să fac acest lucru dacă nu am să primesc un proiect care chiar să îmi placă și care să mă stimuleze. Am primit oferte în toamna asta și am avut discuții, am avut 3 proiecte despre care am discutat în această toamnă și din păcate un singur proiect mi-a atras atenția dar nu s-a concretizat. Nu știu dacă voi reveni, în orice caz, îi invit pe toți cei care vor să fie alături de mine în social media pentru că acolo sunt mega activă. Dacă voi avea o ofertă care să îmi convină, în 2021, cu siguranță mă voi întoarce, dacă nu, întâlnirile noastre vor fi online.”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.