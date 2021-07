Gabriela Cristea, ținta criticilor pe internet! Fanii au observat imediat un detaliu straniu: „Nu vreau să par rautăcioasă, dar...”

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram] 12:00, iul 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV din România. De asemenea, ea nu este apreciată doar pentru faptul că-și execută mereu meseria cu mult profesionalism, ci și pentru că este un exemplu de mamă și are o familie foarte frumoasă, de care are grijă ca de ochii din cap.

Bruneta a fost luată în vozr de internauți cu ultima postare de pe rețelele de socializare. Mărul discrdiei dintre fani și Gabriela Cristea: sticla de șampanie.

Gabriela Cristea, acuzată că își editează excesiv pozele de pe rețelele de socializare

Bruneta a intrat în vizorul internauților după ce a postat ultimele fotografii cu ea. În ultima imagine, Gabriela Cristea stă pe pătura de picnic și ține în mână o sticlă de șampanie, doar că fanii au observat un detaliu staniu. Sticla de șampanie este îndoită nefiresc, iar imadiat au fost trase concluziile.

Ei o acuză pe prezentatoarea TV că își editează excesiv pozele, iar toți au râs de greșeală făcută în ultima fotografie. Totuși, postarea Gabrielei Cristea a strâns aproape 7 mii de aprecieri și 65 de comentarii, o parte dintre ele fiind un val de reacții negative.

„Cand ai modificat silueta ai îndoit sticla!/ Ce ai facut cu sticla aia?? 😂😂😂/ La sticla nu-i trebuie Photoshop/ Mințiți poporul ca de obicei../ Mai uitați-va la poze înainte să le postati.....acuma fara hate.....dar nu vezi cat ești de deformată..... Totuși va vreți influenceri și vedete..../ Ce bine isi lucreaza pozele s-o arate silfida, ca-n realitate umple ecranul./ De la caldura cred ca sa indoit sticla / Cam stramba sticla de sampanie, nu vreau sa par rautacioasa dar numai apareti deloc naturale pe site de socializare..Pacat ca esti frumoasa in realitate/ Ce s-a întâmplat cu sticla de șampanie? Un nou model al sticlei?”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților care au văzut fotografia postată de prezentatoarea TV.