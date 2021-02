Gabriela Cristoiu s-a despărțit de iubit după ce a fost bătută și sechestrată! "Îmi stă cel mai bine singură.."

In articol:

Gabriela Cristoiu își dorește să treacă peste episodul cumplit din viața ei, atunci când iubit turc a bătut-o și a sechestrat-o. Astfel, frumoasa brunetă este decisă să pună punct relației și să meargă mai departe.

Pe contul său de Instagram, vedeta de televiziune a scris câteva rânduri despre ultimele evenimente din viața ei.

Bruneta susține faptul că cel mai bine se simte singură și că așa își dorește să rămână pentru o perioadă. După ultima experiență traumatizantă din viața ei, Gabriela este decisă să o ia de la capăt, singură, fără iubitul turc.

„Da, iubirea este despre NU. 🙇🏽‍♀️ Îngerași, mie cred că îmi stă cel mai bine singură.😇 Nu credeți? Am dreptul însă și la replică. Este un drept care mi se cuvine și care nu trebuie câștigat. Dacă nu m-ai cunoscut față în față nu ai de ce comenta...Cunoaște-mă și mai vorbim. Este greu, știu. Dar până acolo de ce atât de multă ură? Atât de dezamăgită”, a fost mesajul Gabrielei Cristoiu, postat pe Instagram.

Gabriela Cristoiu s-a despărțit de iubitul turc, după ce a fost bătută și sechestrată! "Îmi stă cel mai bine singură.."

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Gabriela Cristoiu, bătută și sechestrată de iubitul turc

Gabriela Cristoiu a declarat faptul că a fost agresată fizic și

sechestrată de partenerul ei de viață. Vedeta susține că a reușit să scape din casă cu greu, spunându-i bărbatului că merge la magazin să facă cumpărături.

„Când am ieșit din casă, am apăsat butonul de la lift. Din lift a ieșit un domn, noul meu iubit. El a venit și m-a bătut în fața liftului, a crezut că eu aveam vreo relație cu Horațiu.

Mi-a dat o palmă. El este de origine turca. M-a terorizat psihic, timp de trei zile.

M-a închis în casă, mi-a pus mâncare la ușă. M-a închis în casă cu cheia. Două zile am stat închisă în casă. Eu puteam să fac ceva, să țip, să bat în pereți, dar am ales să nu fac asta, să nu am probleme. Musulmanii sunt foarte geloși.

El este un om periculos. Am evadat spunând că merg la magazin să iau să fac de mâncare”, a declarat Gabriela Cristoiu, în cadrul unui interviu.