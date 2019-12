Gabriela Firea se laudă cu proiecte de modernizare la nivelul infrastructurii Capitalei, dar se pare că lucrurile nu stau așa cum le prezintă Primarul Capitalei.

Gabriela Firea se încălzește cu caloriferul electric în biroul de la Primăria Municipiului București

Într-un video în care urma să vorbească despre următoarele proiecte și să-și prezinte echipa alături de care a lucrat, un calorifer electric apărea în cadru. Semn că Primăria Capitalei nu a fost ferită de problema căldurii.

„Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate si multe blocaje financiare si administrative. Dar, nu dezarmam si nu capitulam! M-am gandit ca ar fi bine sa va prezint cativa oameni din echipa mea, care muncesc de dimineata pana seara, pentru ca proiectele pentru Bucuresti sa aiba ritmul dorit, in ciuda dezinformatilor si a campaniilor negative. Pentru ca, nu-i asa, doar rezultatele conteaza.”, este descrierea de pe Facebook a videoclipului Gabrielei Firea.

Internauții s-au repezit să tragă concluzii, însă, reprezentanții RADET au precizat ulterior că Primăria Capitalei nu este racordată la rețeaua de termoficare a Regiei.

Referitor la problemele de termoficare, Gabriela Firea declara că a rezolvat o parte din problemă.

„De când sunt eu primar am reuşit să reabilităm 180 de kilometri de conductă a RADET. Nu este foarte mult comparativ cu totalul, dar este foarte mult comparativ cu cât s-a reabilitat anterior”, spunea Firea, la sfârșitul lunii septembrie.