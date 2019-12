“Protectorul” Danielei Crudu şi-a făcut operaţii estetice, după cum se poate vedea dintr-o fotografie recentă a afaceristului Ioan Neculaie, creditat de Forbes cu o avere de 30 milioane de euro. “Ioan Neculaie a decis că are nevoie de o schimbare radicală după ce a petrecut șase luni în spatele gratiilor și a mers la medicul estetician pentru a-și face câteva schimbări. Acesta și-a injectat botox pentru a scăpa de riduri, și-a vopsit părul și și-a lăsat barba să crească.”, a relatat fanatik.ro.

Ioan Neculaie (62 de ani) a fost arestat în noiembrie 2017, după ce Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv la închisoare pentru un an și șase luni, prin contopirea a doua sentințe cu suspendare, pentru omor din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ioan Neculaie a tras cu pistolul în cauciucurile propriei mașini atunci când a observat că un angajat nu i-a reparat mai repede o pană. (vezi cum a pozat Daniela Crudu goală, în braţele unei ispite)

"Protectorul” Danielei Crudu şi-a făcut operaţii estetice. Ioan Neculaie a încercat să fugă din România

Restul de un an și jumătate de închisoare a fost o pedeapsă pentru implicarea acestuia într-un accident de muncă mortal petrecut pe platforma uzinei pe care o deținea. Acesta a încercat să fugă din România și a fost dat în urmărire generală după ce acesta dispăruse de la domiciliu în condițiile în care urma să fie încarcerat. Ioan Neculaie a fost prins după o zi la punctul de tragere a frontierei Giurgiu.

Presa a relatat că afaceristul brasovean ar fi avut o relatie cu Daniela Crudu. Dincolo de cadourile pe care, se pare, milionarul i le-ar fi oferit Crudutei, presa a mai scris ca afaceristul ar fi plimbat-o pe bruneta cu avionul personal. Fotografiile postate de Daniela pe pagina ei de socializare au dat-o de gol, în plus, ea a si fost surprinsa de paparazzii in Brasov, la una dintre locuintele milionarului, imbracata destul de sumar. Mai mult, în 2015, numele Danielie Crudu a aparut in niste stenograme, in care Neculaie sustinea ca ar fi avut parte, in trecut, de compania ei.