Gabriela Firea și Florentin Pandele, alături de copiii lor[Sursa foto: Facebook Gabriela Firea ]

In articol:

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și soțul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, au intrat în clasă cu copiii lor, luni, în prima zi a noului an școlar, deși accesul părinților este interzis, din cauza COVID-19, o măsură de limitare a răspândirii bolii.

Cei doi s-au fotografiat în clasă, alături de copiii lor, fără a purta măști. Fotografia a fost încărcată chiar pe pagina de Facebook a primarului general al Capitalei. Inițial au fost publicate cinci fotografii, apoi cele două din sala de clasă au fost șterse, după ce mai multe persoane au criticat gestul făcut de cei doi politicieni.

„Sunt locuri in inima despre care nici nu stii ca exista, pana nu apare in viata ta un copil.” Sanatate, reusite, rabdare, incredere, puterea de a trece peste aceasta perioada grea le doresc tuturor elevilor, profesorilor, parintilor si bunicilor la inceput de an scolar!”, e mesajul care însoțește fotografiile, ce au stârnit revoltă în rândul părinților.

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Gabriela Firea și Florentin Pandele, în clasă alături de copii, deși este interzis

Cum se apără Gabriela Firea

Primarul general al Capitalei a declarat, pentru Impact.ro, că toți părinții și copiii au acces în școală în grupuri de 5 pentru a prelua manuale și că și-au dat măștile jos 30 de secunde pentru o fotografie.

Citeste si: Imagini șocante! O învățătoare își ține elevii cu sfoară, pentru a respecta regulile de distanțare socială!

Citeste si: Momente grele pentru elevii din Bacău. Au aflat la școală că nu au voie în clase. Copiii vor învăța pe cont propriu, pentru că nu au internet

Citeste si: Bilanț Covid-19, 14 septembrie! Numărul de cazuri de infectări cu noul coronavirus scade!

„Toți părinții și copiii mici au avut acces, doar în grupuri de cinci, pentru a prelua manuale. Noi ne-am dus foarte dimineață, pentru că aveam o programare la doctor cu cei mici. Nu era încă nimeni sosit în școală. Nu am interacționat cu alți părinți sau elevi. Am purtat măști în interior. Le-am dat jos doar 30 de secunde pentru o fotografie”, a spus Firea, pentru sursa citată.

Potrivit ordinului de ministru, care conține măsurile propuse pentru începerea școlii, „accesul oricăror persoane străine (părinți, alți însoțitori etc) va fi interzis în afara cazurilor excepționale, unde este necesară aprobarea conducerii școlii”.