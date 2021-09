Gabriela Prisăcariu a răbufnit, în urma criticilor primite după ce s-a pozat în lenjerie intimă: ”De ce vă frustrează? Nu înțeleg...”

In articol:

Gabriela Prisăcariu a devenit, de curând, mămica unui băiețel minunat. Soția lui Dani Oțil nu a dus o luptă cu kilogramele în plus, căci a început să slăbească considerabil imediat după ce a născut. Fostul model arată mai bine ca niciodată, deși după cum spune ea, mai are de dat jos câteva kilograme bune.

Ceea ce este important e faptul că Gabriela se simte foarte bine în pielea ei și fericită alături de ”ghemotocul” ei, așa cum îl alintă.

Recent, frumoasa mămică a publicat, pe contul ei de Instagram, o fotografie în lenjerie intimă, fiind criticată apoi de mai multe persoane, care o urmăresc în mediul online. După toate criticile primite, Gabriela a ținut să le răspundă tuturor, celor care i-au adresat cuvinte mai puțin frumoase.

„Hey! Pozele astea pun multă presiune pe mamicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină 😢/ Da jos corsetul ala.... si mai vedem... 😂😂😂/ Da chiar asteptam poza asta, hai hop si ea ca vedetele dupa nastere cu faimoasele corsete si fara burta, asta conteaza cel mai mult pt ele... penibila, unfollow”, sunt câteva dintre reacțiile răutăcioase pe care soția lui Dani Oțil le-a primit la ultima postare.

Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu a răbufnit

” Comentariile la poza de ieri sunt, pur si simplu, amuzante. Adică, pozele astea pun presiune pe mămicile care nu-și revin. Păi ar trebui să vă motiveze și de ce noi femeile suntem atât de rele? Ce-ați vrea, să vă arăt cum arăt în pijamale după o noapte nedormită? Nu înțeleg. Și eu m-am îngrășat 20 de kilograme în sarcină, în două săptămâni am dat jos 10 kg, mai am 10. Sunt de departe la forma mea dinainte de sarcină, la pătrățele. Mai am burtică..este vorba despre faptul că mă simt bine în pielea mea și mă simt fericită. Am un ghemotoc aici lângă mine. De ce vă frustrează, nu înțeleg care sunt frustrările voastre. Am celulită și eu, v-am zis. Sunt de departe de a arăta cum arătam eu înainte de sarcină, dar asta nu înseamnă că e o tragedie. Care e frustrarea, că nu înțele? Și logic că mă postez în chiloți, m-am postat înainte de sarcină, în timpul sarcinii și după”, a spus Gabriela, pe contul ei de Instagram.

Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]