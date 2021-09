Gabriela Prisăcariu, iubita lui Dani Oțil, primele declarații după ce a născut: "Nu stau să explic de ce nu am născut natural"

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela Prisăcariu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10 la naștere. Soția lui Dani Oțil a postat prima fotografie cu fiul ei, dar a dat și primele detalii despre cum se simt în rolul de mămică.

Cum se simte Gabriela Prisăcariu după ce a născut?

În data de 10 septembrie, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au devenit părinți pentru prima dată. Modelul a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, prin cezariană, care a primit nota 10 la naștere.

Citeste si: Dani Oțil, dezvăluiri absolut emoționante după ce a devenit tată! „Tu ești fragil, dar promit să te fac puternic”

Pe contul său de socializare, proaspăta mămică a făcut primele declarații despre micuțul ei, dar și despre starea ei de sănătate. Se pare că bebelușul este foarte bine, iar mămica lui la fel.

Citeste si: Petrică Cercel se află în stare gravă la spital. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire- bzi.ro

Soția prezentatorului nu a vrut să spună motivul pentru care a decis să nască prin cezariană, susținând că este o întrebare mult prea intimă.

Însă, cu toate acestea, este extrem de fericită că totul a decurs perfect, iar astăzi se vor externa din spital.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a născut! Primele imagini cu bebelușul: „M-am topit!”

"Profit de faptul că bebe e la ultimul control plecat. Astăzi ne externăm. Abia așteptăm! Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10.30, prin cezariană, nu stau să explic ce și de ce nu am născut natural, sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos", a spus Gabriela.

Gabriela Prisăcariu si baietelul ei[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Gabriela a mai postat și o fotografie cu băiețelul ei, în timp ce îl ține strâns la piept, la descriere a scris următoarele.

"Nu am poza aia din maternitate machiata si coafata… dar am poza asta", a mai scris soția lui Dani Oțil.