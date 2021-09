Gabriela Prisăcariu, revoltată de sfaturile urmăritorilor: "Fiecare își crește copilul așa cum vrea"

In articol:

Gabriela Prisăcariu și soțul ei trec prin cea mai frumoasă perioadă a vieții de când au aflat că vor deveni părinți. Viitoarea mămică a încercat să se documenteze tot mai mult și chiar a discutat și în mediul online subiecte legate de naștere, împărtășind cu cei care o urmăresc cum are de gând să aibă grijă de micuț.

Recent, însă, frumoasa blondină s-a arătat revoltată de valul de critici pe care le-a primit din partea fanilor, referitoare la alegerea de a înfășa bebelușul.

Citeste si: Cât a luat în greutate Gabriela Prisăcariu pe parcursul sarcinii! Soția lui Dani Oțil mai are foarte puțin până va naște

"Fiecare își crește copilul așa cum vrea"

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil așteaptă cu nerăbdare să își strângă cât mai repede copilul în brațe. Cum viitoarea mămică mai are foarte puțin până când va face cunoștință cu micuțul, aceasta a început deja să se gândească cum va avea grijă de nou-născut și a luat o decizie în privința înfășatului, declarând pe rețelele de socializare că va fi adepta acestei tehnici. Totuși, desi a ținut să împărtășească cu cei care o urmăresc aspecte legate de creșterea copilului, vedetei nu i-a convenit că a fost trasă la răspundere pentru anumite alegeri și i-a taxat dur pe cei de acasă.

Mai mult, Gabriela s-a arătat revoltată de criticile primite, așa că a ținut să le reamintească fanilor că fiecare persoană este liberă să își crească copilul așa cum vrea: "Aoleu, fiecare își crește copilul așa cum vrea, înfășat, neînfășat, fiecare face cum simte. Plus că există, nu știu dacă știați… copiii se sperie de mânuțele lor în somn pentru că ei în burtică stau strânși, strânși. Acum nu că eu m-aș pricepe foarte mult, chiar deloc, dar fiecare face cum vrea. Ce v-am zis eu cum să vă creșteți copilul? Era doar o discuție amuzantă. Nu mai aveți simțul umorului.", a spus soția lui Dani Oțil, pe contul personal.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Gabriela Prisăcariu[Sursa foto: Instagram]

Gabriela Prisăcariu, despre problemele întâlnite în sarcină

Chiar dacă vestea că vor deveni părinți i-a bucurat enorm, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au confruntat cu emoții de nedescris în timpul sarcinii, căci bebelușul le-a dat motive de îngrijorare de câteva ori.

Citeste si: Gabriela Prisăcariu, despre problemele de sănătate din timpul sarcinii! Soția lui Dani Oțil a vorbit despre afecțiunea care o supără

Blondina a povestit recent că ea și soțul ei au vrut să se relaxeze și au mers într-o mică vacanță, însă nu au putut să stea prea mult timp plecați, pentru că viitoarea mămică s-a temut că se poate întâmpla ceva, cât timp sunt departe de medici: "A fost pentru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte, pentru că este mai răcoare. M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins.

Am avut noroc să găsim la Râșnov o cameră liberă. Am ajuns acolo, locul absolut superb. Prima noapte, copilul super agitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva. M-am trezit la ora 4 dimineața, dar am zis că trece. A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm.", a povestit soția lui Dani Oțil, pe contul personal de Instagram.