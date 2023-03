Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au schimbat data nunții. Cei doi pregătesc ultimele detalii pentru ziua cea mare: „Suntem la a treia locație”

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil se pregătesc intens pentru marele eveniment din acest an. Cei doi au fost nevoiți să schimbe data nunții, iar astăzi au fost la degustarea meniului.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au schimbat data nunții

Prezentatorul TV și partenera sa de viață s-au cununat civil în anul 2021, atunci când a venit pe lume și fiul lor, Luca Tiago, iar anul acesta se vor căsători religios într-o frumoasă locație de lux lângă lac.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil trec prin clipe stresante din cauza pregătirilor de nuntă. Cei doi au fost nevoiți să schimbe data nunții, întrucât locația pentru care au optat nu era liberă pentru când își doreau cei doi. Prezentatorul TV și partenera sa de viață pun la punct ultimele detalii pentru evenimentul special care va avea loc anul acesta.

Printre ultimele detalii de pus la punct a fost și degustarea meniului. În spirit de glumă, caracteristic prezentatorului TV, acesta a rugat-o pe Gabriela Prisăcariu să programeze întâlnirea la ora prânzului pentru a nu mai fi nevoit să meargă în oraș să mănânce.

„ Am găsit și locația. Este superbă. Ne-am schimbat chiar și data pentru că locația asta nu era disponibilă când voiam noi așa că am schimbat-o. Am studiat multe locații din București, noi voiam neapărat în aer liber pentru că nu vrem o petrecere din aia riguroasă de nuntă.

Astăzi mergem să facem degustarea meniului. Va fi interesant. Ca să nu vă mai spun că Dani mi-a spus să pun gustarea la ora 13:00 ca să fie prânzul, să mâncăm”, a transmis Gabriela Prisăcariu pe pagina sa de Instagram.

Dani Oțil: „ Îți spun un secret, degustarea este gratis și suntem la a treia locație”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt foarte activi pe paginile lor de social media. Cei doi postează frecvent și își țin fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața lor, mai ales că acum sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă.

Cei doi au filmat momentul în care degustau meniul pentru nuntă și tipic prezentatorului TV, acesta s-a amuzat pe faptul că a optat să programeze degustarea la ora 13 pentru a lua și prânzul în același timp. Amuzată, Gabriela Prisăcariu i-a spus că trebuie doar să guste, nu să și mănânce, însă Dani Oțil a reacționat imediat și a subliniat faptul că se află deja la a treia degustare și mai urmează una, iar această săptămână este deja asigurată cu mâncarea pentru prânz.

Gabriela Prisăcariu: „Ți-am zis că suntem la degustare? Deci nu trebuie să mâncăm, trebuie doar să degustăm, atât”

Dani Oțil: „Îți spun un secret, degustarea este gratis și suntem la a treia locație. Mai avem una mâine și săptămâna asta am salvat-o”, a fost discuția dintre cei doi din cadrul filmulețului postat pe rețelele de socializare.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, ultimele detalii pentru nunta [Sursa foto: Instagram]