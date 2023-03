Gabrielei Cristea nu i-a venit nici ei să creadă că se întâmplă una ca asta! A povestit totul: „Nu știu cum e la voi”

In articol:

Gabriela Cristea este o prezență foarte activă în mediul online. Prezentatoarea TV are grijă să împărtășească mereu cu urmăritorii săi o mulțime de momente, atât din viața ei personală, cât și din cariera ce succes a acesteia.

Vedeta a încercat mereu să fie pozitivă și să privească partea plină a paharului, însă după ce le-a născut pe cele două fiice ale sale, Victoria și Iris, aceasta a început să vadă cu adevărat viața în roz.

Prezentatoarea TV i-a uimit pe urmăritorii săi cu ultimele sale mărturisiri. [Sursa foto: Instagram]

Gabriela Cristea și-a luat prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare

Pentru că a venit primăvara, viața Gabrielei pare să fie din ce în ce mai frumoasă, chiar dacă programul ei este la fel de încărcat ca întotdeauna. Pentru că a reușit să aibă parte de câteva clipe libere, prezentatoarea TV a decis să se bucure din plin de acestea, așa că vedeta a făcut acest lucru chiar din propria curte.

Inițial, fanii vedetei nu au știut ce se întâmplă și de ce este Gabriela atât de binedispusă, însă prezentatoarea TV nu i-a lăsat prea mult timp pe urmăritorii ei să intre la bănuieli, ci le-a explicat chiar ea motivul.

Realizatoarea TV este extrem de fericită că vremea caldă și-a făcut din nou apariția, așa că a ales să se bucure de câteva clipe de liniște admirând pomii din grădina sa, în timp ce se întreba dacă anul acesta copacii vor da sau nu roade.

De departe însă, piesa de rezistență din curtea casei vedetei este un brad pe care Gabriela l-a plantat cu propriile sale mâini în anul 2017, la câteva luni după ce a adus-o pe lume pe fiica sa cea mare.

„Nu știu cum e la voi, dar eu am ieșit în curte pentru că e atât de frumos. Nu știu ce s-a întâmplat astăzi, mi s-au aliniat astrele în sensul că nu prea am avut treabă. Am avut o săptămână nebună, am muncit de dimineața până seara. Chiar am ieșit să mă uit la copacii care au înflorit.(...) Cea mai mândră sunt de brăduțul nostru, pe care l-m plantat la 2, 3 luni după ce am adus-o pe Victoria acasă ”, a explicat Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]

