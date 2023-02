„Gata! Eu nu mai pot așa!” Jorge și soția lui, schimb de replici la TV! Ramona Prodea era decisă să divorțeze, iar artistul nu știa nimic. A aflat în direct

In articol:

Ramona Prodea și Jorge formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc și au construit împreună o familie extrem de frumoasă. Blondina avea deja o fiică dintr-o relație anterioară, la fel și cunoscutul artist, însă cei doi au devenit părinți din nou pentru fiul lor, David, care în prezent are vârsta de aproape 7 ani.

Ei bine, însă, nu mai este un secret pentru nimeni că relația dintre cântăreț și soția sa nu a fost doar lapte și miere, căci despre acest lucru au vorbit chiar cei doi parteneri, în numeroasele interviuri acordate de-a lungul timpului, dar recent, Ramona Prodea a venit cu o serie de noi declarații despre începuturile căsniciei cu tatăl fiului ei, mărturisind că în primul an de mariaj chiar avea de gând să divorțeze de artist.

Jorge a recunoscut public motivul pentru care și-a înșelat soția! Face terapie acum: „De la el am luat exemplul. Măcar eu am recunoscut”

„Ramona Prodea: Primul an pentru mine a fost cel mai dificil, până ne-am calibrat. La un moment dat, sincer, acum pot să zic, știi că ți-am zis... cumva în capul meu gata, mă hotărâsem, eu nu mai pot așa, vreau să divorțăm. Dar eu nu i-am zis lui, dar mă hotărâsem eu în capul meu. În primul an, da. Eram în vacanță și am zis să nu stricăm...

Jorge: Dar tu mie nu mi-ai spus asta!

Ramona Prodea: Ba ți-am zis.

Jorge: Stai așa, stai puțin! În primul an după ce ne-am căsătorit tu te gândeai să divorțăm?

Ramona: Ți-am zis. Atunci aveam noi niște discuții. Următorul an, nu anul ăla. Da, eram în vacanță și în momentul în care eu m-am hotărât, cumva m-am simțit și eu ușurată. Am zis că asta e, înseamnă că nu a fost să fie, dar nu stric acum vacanța copiilor, hai să mergem în vacanță și când mă întorc o să avem o discuție. Dar a fost ceva magic în vacanța respectivă, că ne-am reconectat și au dispărut toate îndoielile și toate frământările mele, cel puțin. Eu de atunci nu m-am mai gândit niciodată la asta.”, a fost discuția celor doi, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Jorge, declarații emoționante despre soția lui, Ramona

Jorge se declară un bărbat împlinit, având 3 copii pe care îi adoră, dar și o soție iubitoare, despre care spune că este norocul lui în viață. Cunoscutul artist trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera sa de viață și are numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Ramona este norocul meu în viață. Este femeia care m-a adus pe drumul cel bun, acela de a fi sincer cu mine și a mă iubi așa cum sunt. Să mă văd cum sunt cu adevărat și să trec peste orice defect.”, a declarat artistul, potrivit Viva.