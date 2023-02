Ce i-a spus Jorge fiicei lui despre Alina Laufer? A vrut ca ea să știe de la el adevărul: „Să înțeleagă că eu nu am părăsit-o și nu o voi părăsi niciodată”

In articol:

Jorge și Alina Laufer au trăit o frumoasă poveste de dragoste în urmă cu câțiva ani. Ce le mai amintește de vremurile trecute este Karina, fiica de 14 ani a celor doi. Artistul vorbește acum deschis despre cum a fost pentru el perioada divorțului, dar și despre actuala sa soție, Ramona.

Citește și: Jorge, povestea dramatică din spatele zambetului. Artistul merge de ani de zile psiholog, iar acum și-a dus și familia: "Viața mea e ca un carusel"

Jorge, despre divorțul de Alina Laufer

Au trecut deja 11 ani de când Jorge și Alina Laufer și-au spus adio și au mers pe drumuri separate. Ce îi mai unește la momentul actual pe cei doi este Karina, fiica acestora, pe care a asigurat-o că nu o va părăsi niciodată. Acum, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ramona Prodea, cu care are trei copii, dintre care doar unul singur împreună. Artistul a mărturisit că a vorbit recent cu fiica lui despre acest subiect și i-a spus că a făcut acest lucru atât pentru binele său, cât și pentru al ei. Acesta a dezvăluit că divorțul a reprezentat pentru el unul dintre cele mai dureroase, dar și frumoase lucruri.

În ceea ce o privește pe actuala lui soție, cântărețul are numai cuvinte de laudă la adresa ei.

Citeste si: Greșeala fatală făcută de iubita lui Gicuţă din Apărători, după ce a fost băgată în portbagaj pentru a-i da foc- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare?- stirilekanald.ro

„Ramona este norocul meu în viață. Este femeia care m-a adus pe drumul cel bun, acela de a fi sincer cu mine și a mă iubi așa cum sunt. Să mă văd cum sunt cu adevărat și să trec peste orice defect. Divorțul a fost unul dintre cele mai dureroase lucruri, dar frumoase din viața mea. Am făcut-o pentru mine și Karina. Sunt fericit că așa a fost să fie. Karina trebuia să vină în viața asta și așa a fost calea ei. Acum suntem fericiți și petrecem timp împreună. Chiar acum, când răspund la acest interviu, suntem împreună în Laponia, cu toți trei copiii, și e cel mai frumos cadou de Crăciun. Chiar aseară am vorbit cu Karina despre divorțul de mama ei și cât de important este să înțeleagă că eu nu am părăsit-o și nu o voi părăsi niciodată”, a declarat artistul, potrivit Viva.

Citește și: Jorge a vorbit despre despărțire în ultima postare de pe internet: „Așa sunt eu”. Artistul a stârnit o mulțime de reacții

Citeste si: Sfatul zilei din 8 februarie 2023. O zodie va avea posibilitatea de a vizita o țară străină- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO Schimbul de replici tensionate dintre Jennifer Lopez și Ben Affleck din timpul Premiilor Grammy. Ce i-ar fi spus artista soțului ei- radioimpuls.ro

Cum se înțelege vedeta cu cei trei copii

Jorge este tatăl a trei copii, două fete pe nume Ilinca și Karina, dar și a unui băiețel pe nume David. Chiar dacă nu toți trei sunt cu adevărat sânge din sângele lui, artistul îi iubește pe toți în mod egal. Karina este fiica vedetei din fosta sa relație cu Alina Laufer, Ilinca este fiica Ramonei dintr-o altă relație, iar David este băiatul rezultat din căsătoria celor doi. Jorge a mărturisit că se înțelege foarte bine cu copii lui și că fiecare zi este ca un reality show și că dacă ar putea nu ar schimba absolut nimic.

„Este ca un reality show. Mereu râd cu copiii că o să chem într-o zi un cameraman să filmeze tot. E haos, dragilor. Avem toată plaja de vârstă. Grădiniță, școală generală și facultate. Unul vrea ceva, altul altceva. E un deliciu, mai ales în vacanțe, când toți vor atenție și fiecare vrea altceva. Dar e minunat. Nu aș schimba cu nimic viața mea. Este perfecta”, a mai adăugat artistul.