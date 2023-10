„Gata! Ne oprim, pentru că nu mai pot” Gabriela Cristea, în lacrimi! Momentul în care ea și Tavi Clonda au cedat: „Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea cu altă femeie, nu am nimic împotrivă”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți din anul 2015, trecând până acum testul timpului, dar și al provocărilor vieții, deloc puține și deloc ușoare.

Cea mai intensă problemă cu care s-au confruntat fiind dorința de a avea copii și imposibilitatea de a o transforma în realitate.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, în mare impas la începutul relației

Doi ani au încercat să aducă un copil pe lume și în ciuda tratamentelor pe care prezentatoarea le-a urmat, acest fapt devenea parcă de la zi la zi și mai imposibil.

Asta până în 2017, când cei doi au devenit pentru prima dată părinți, urmând ca în 2019 să mai aibă un copil, tot o fată, acum Victoria și Iris fiindu-le centrul universului.

Însă, până la fericirea pe care o trăiesc acum, prezentatoarea mărturisește cu lacrimi în ochi că a trecut prin momente cruciale.

Și asta pentru că, deși ambii erau perfect sănătoși și apți pentru a deveni părinți, minunea nu se întâmpla.

Motiv pentru care se testau chiar și de două ori pe lună, ea urma un tratament specific, doar că nimic nu părea că le va îndeplini cea mai mare dorință.

Așa au ajuns, spune acum Gabriela Cristea, într-un punct în care au cedat amândoi presiunii, dezamăgirii și supărării. Ceea ce a și dus, ulterior, la o discuție care i-ar fi putut împinge în prăpastia despărțirii.

Gabriela Cristea povestește că, din cauză că nu puteau avea un copil, în ciuda eforturilor depuse, la un moment dat, chiar a adus în discuție separarea.

Ea spune că i-a mărturisit soțului că îl înțelege și acceptă dacă el vrea să își facă o familie alături de o altă femeie, care să-i dăruiască un copil.

Doar că varianta ei nu a fost deloc luată în considerare de Tavi Clonda

Cântărețul, după cum povestește prezentatoarea, a motivat că s-a însurat cu ea din iubire și pentru omul care este, nu doar pentru a avea un copil. El fiind sigur că, la un moment, Dumnezeu le va asculta rugăciunile, ceea ce s-a și întâmplat, la 43 de ani ai moderatoarei.

În această privință, notează bruneta, Tavi Clonda a fost mai puternic decât ea, plus că, pe lângă neîmplinirea dorinței de a avea un copil, ea a fost supusă mereu și judecății publicului.

Fiind zi de zi prezentă pe micul ecran, Gabriela Cristea declară că nu a fost deloc scutită de criticile dure care îi vizau silueta, căci ea mereu oscila în greutate.

Și nu pentru că ar fi fost o gurmandă, ci pentru că urma tot felul de tratamente, în urma cărora spera să devină mamă. Doar că lumea nu știa acest aspect și arunca cu noroi în ea, fapt ce, la un moment dat, a pus-o la pământ.

„Făceam o analiză cel puțin de două ori pe lună, ca să zic așa. Ultima oară când am făcut analiza asta la inseminare, așa îți dădeai seama dacă ai avut succes sau nu ai avut succes, țin minte și acum, eram undeva în Romexpo, amândoi în mașină și el mi-a zis: <<Ia vezi, a venit analiza?>> Am deschis mail-ul, am văzut că venise și i-am zis că eu nu pot să mă uit. Am oprit mașina pe dreapta, el a deschis fișierul și mi-a zis: <<O să vină o vreme când o să învingem amândoi analiza asta>>. Am plâns atunci, el efectiv nu mai știa ce să-mi facă, nu mai avea resurse nici el, acolo și el a cedat. El a fost mult mai puternic decât mine în perioada aia. Ăla a fost momentul în care am zis: <<Gata, ne oprim, pentru că nu mai pot. Nu mai pot psihic, nu mai pot fizic>>. Gândește-te că eu întotdeauna am avut oscilații de greutate și când știi că toate problemele au legătură cu lucruri legate de sănătate și când vin niște nesimțiți și te fac în toate felurile și tu ai alte probleme sufletești...

A fost foarte greu să depășesc momentul ăla. Pentru mine nu a mai contat atunci că sunt femeie, cum arăt, că lucrez în televiziune și că trebuie să am o anumită ținută, nu mai conta nimic. Aș fi fost în stare de orice, dar oamenii nu înțeleg. Oamenii cred că dacă ești persoană publică trebuie să fii țiplă, că te trezești la Barbie. Atunci am zis stop, gata. <<Nu mai pot ca om, nu mai pot ca nimic>>. Am avut și o discuție atunci cu Tavi și i-am spus: <<Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, nu o să am nimic împotrivă>>. El mi-a zis atunci așa: <<Când te-am luat de nevastă și când am ales să am o relație cu tine, te-am luat pentru ceea ce ești, pentru omul care ești. Da, îmi doresc să am un copil, dar eu am hotărât că eu cu tine vreau să fiu. Dacă Dumnezeu o să vrea să ne dea un copil, o să ne dea>>. Eu nu aveam probleme de sănătate, el nu avea probleme de sănătate, eram perfect apți să avem copii. Dar mă gândeam cumva că poate cu altcineva el ar fi putut să aibă copii”, a spus Gabriela Cristea, în podcast-ul moderat de Ilinca Vandici.