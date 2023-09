„E foarte dureros!” Gabriela Cristea, mărturisiri dureroase despre relația cu părinții săi, după ce tatăl ei a încercat să profite de ea! Prezentatoarea TV nu mai vrea să audă de cel care i-a dat viață

In articol:

Gabriela Cristea a fost dintotdeauna reținută în a-și exprima stările și gândurile în ceea ce privește familia sa de proveniență. Relația cu părinții săi s-a degradat de ani buni, motiv pentru care a decis să limiteze cât mai mult interacțiunile cu aceștia de-a lungul timpului.

Dorința prezentatoarei TV de a apărea pe micile ecrane nu a fost deloc pe placul celor care i-au dat viață, aceștia considerând că meseria de om de televiziune, pentru o femeie, este o dezonoare. Din acel moment, din anii 1994, Gabriela Cristea și-a luat viața în piept și a decis să plece de acasă pentru a-și împlini visul.

Gabriela Cristea a mărturisit la un moment dat că cea mai mare dorință a părinților săi era ca ea să ajungă o balerină de succes, având în vedere că a terminat liceul de coregrafie. Neprimind susținere din partea acestora, s-a produs o ruptură foarte mare la acel moment, care persistă chiar și astăzi.

„Părinții nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei ușoare. Ei și-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine.

Ce am avut eu, ce am simți eu. Mi-am luat adio, bineînțeles. Am avut o relație apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relație mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit.

Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conștientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conștientizează. Nu înțelege. Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici”, spunea Gabriela Cristea acum ceva timp, potrivit Click.

Motivul pentru care Gabriela Cristea nu mai vorbește cu tatăl ei

Gabriela Cristea evită să vorbească pe cât posibil de tatăl ei și despre motivul din cauza căruia astăzi preferă să stea cât mai departe de el.

Prezentatoarea TV a decis chiar să nu-i ofere ocazia să-și cunoască nepoatele, după ce, în anii trecuți, a încercat să obțină foloase materiale de pe urma notorietății sale.

„ Este un capitol încheiat în viața mea, așa am ales. Poate că Dumnezeu mi-a dat această situație în trecut, pentru că și eu trebuie să învăț niște lecții în viață. Eu vreau să spun doar atât, și voi încheia capitolul ăsta: m-am recunoscut cumva în povestea de viață a lui Meghan Markle.

Este foarte grav, în momentul în care cei pe care îi consideri cei mai importanți oameni în viața ta, și așa ar trebui să fie, încearcă să facă bani pe spinarea ta. E foarte dureros!”, a declarat Gabriela Cristea la emisiunea Cristinei Șișcanu.

