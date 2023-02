Gazi Demirel este din nou în doliu! Alte rude ale artistului au fost găsite decedate sub ruinele din Turcia: „Nu mi s-au uscat lacrimile”

In articol:

Gazi Demirel trece prin clipe cumplite, asta pentru că și-a pierdut mai multe rude în urma tragediei care a lovit Turcia, respectiv cutremurul devastator care a avut o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter.

Recent, artistul a primit alte vești triste din Turcia, mai precis că alte rude ale acestuia au fost găsite fără viață sub ruine, respectiv unul dintre verișorii săi, alături de soție și cei 4 copii.

Deocamdată, Gazi Demirel nu știe numărul rudelor care au decedat în tragedie, conform declarațiilor sale oferite recent în cadrul unui interviu.

„Sunt 10 zile astăzi și nici logic, nici teoretic, nu mai avem șanse…poate doar Dumnezeu să mai facă o minune, să salveze. Am mai aflat din familia noastră că verișorul și soția lui și cei patru copii au fost scoși de sub beton și până acum dacă mă întrebai câte rude mi-am pierdut, nu puteam să îți dau o cifră, pentru că nu știm”, a spus Gazi Demirel, pentru un post TV.

Gazi Demirel este îngenuncheat de durere

Cunoscutul artist se declară obosit psihic și nu îi vine să creadă că multe dintre rudele sale au fost găsite decedate sub ruinele tragediei care a lovit Turcia. De asemenea, Gazi Demirel a mai precizat că se pregătește să plece în Turcia, pentru a vedea cum este situația.

„De acum încolo, de când o să scoată molozul și așa mai departe, putem afla ce și cum, pentru că familia noastră este foarte mare și avem nouă nume diferite în familie, adică nu tot Demirel, multe nume diferite. Nu mi s-au uscat lacrimile, nu mai am cuvinte să vorbesc. Am obosit psihic. Până acum, am pierdut 12- 13 persoane, iar la al doilea grad sunt peste 40 de oameni. Eu o să plec acolo în curând, acum sunt în pregătire, să pregătesc tot ce trebuie, nu mă duc definitiv, mă duc să văd ce și cum(...) Am trimis tot ce a trebuit. Turcii când pierd un om îl consideră fratele lui, e băiatul lui, e fata lui”, a povestit Gazi Demirel.

Gazi Demirel [Sursa foto: Captură TV]