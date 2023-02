Tragediile se țin lanț în familia lui Gazi Demirel, după cutremurul din Turcia! O altă rudă a artistului a fost găsită decedată printre ruine: "Nu se mai oprește! Mi-e frică să mai răspund la telefon"

In articol:

O nouă veste cruntă pentru Gazi Demirel. Artistul de origine turcă, care locuiește de aproape 20 de ani în România, a fost anunțat că vărul său și-a pierdut viața printre ruine, după cutremurul devastator. În urmă cu câteva zile, cântărețul a aflat că și soția nepotului său a fost găsită fără suflare, sub dărâmături.

Gazi Demirel, din nou în doliu

Gazi Demirel trăiește un adevărat coșmar, de când Turcia a fost lovită de un cutremur de 7.8 pe scara Richter, pe 6 februarie. Deși artistul este stabilit în România, acesta a trecut prin momente cumplite, și asta pentru că familia lui se află în Hatay, una dintre zonele cele mai afectate de seism. Durerea este cu atât mai mare, cu cât Gazi Demirel și-a pierdut vărul în urma tragediei.

Cântărețul a fost anunțat că trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit printre mormanele de moloz și tencuială, alături de cel al unui patruped: "Am mai primit o veste foarte dureroasă. L-am pierdut și pe verișorul meu, și pe câinele care îl aveau în grijă surorile mele. Sunt foarte supărat! Cutremurul din inima mea nu se mai oprește. Continui să fiu zguduit de vestea morții rudelor mele și a prietenilor mei, care se află sub dărâmături, în fiecare secundă. Mi-e teamă să mai răspund la fiecare apel telefonic și să urmăresc rețelele sociale. Nu știu unde este rana mea, doare atât de tare!", a dezvăluit Gazi Demirel pentru click.ro.

Vestea tragică vine la scurt timp după ce artistul a anunțat că soția nepotului său a fost găsită decedată sub dărâmături, acum câteva zile. Tânăra de 27 de ani și-a protejat cei trei copii cu propriul corp, până la ultima suflare: "Casele lor au fost dărâmate. Sora mea și familia au fost găsiți sub ruine cu răni. Din păcate, soția unui nepot a fost găsită fără viață, pentru că și-a apărat cei trei copii. I-a pus pe cei trei copii sub ea, ca să-i protejeze, dar din păcate ea a murit, iar unul dintre copii și-a pierdut picioarele.", a declarat Gazi Demirel, potrivit antenastars.ro.

