George Burcea

După ce, timp de mai multe săptămâni, Andreea Bălan și George Burcea au fost citați de nenumărate ori în presă, divorțul lor făcând ravagii pe internet, băratul a avut parte de un sărut cu Viviana Sposub care a pornit o serie de ipoteze și comentarii ale internauților. Actorul a pus punct acum speculațiilor, printr-o declarație!

In articol:

Se pare că George Burcea a dezvăluit că își dorește să-și păstreze relația cu Viviana și atunci când vor părăsi emiisunea înc are s-au cunoscut. În aceeași manieră ca actorul, Viviana Sposub a explicat că sărutul s-a petrecut pentru că așa a simțit, punând astfel accentul pe faptul că momentul intim a venit din partea amândurora.

George Burcea, ferm convins să o păstreze pe Viviana Sposub lângă el

“Când mi-am dat seama că o să plec, mi-au revenit în cap toate amintirile și am vrut să rămân cu o amintire și mai frumoasă. Asta am simțit, asta am făcut și, probabil, și el ar fi făcut la fel. Și asta s-a întâmplat”, a povestit Viviana Sposub, în cadrul testimonialelor.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, devastată! A luat sau nu coronavirus? „Mă ustură gâtul...” - evz.ro

Viviana Sposub

“Când am văzut că s-au pupat pe buze, eram: «Awww, ce drăguț». Îmi venea să le spun: «Să mă chemați la nuntă», eu eram în capul meu foarte fain. Bravo lor! Dacă ei asta au simțit și s-au îndrăgostit, chiar sunt fericită pentru ei”, a declarat Ana Maria Ababei.

Întrebat dacă va păstra relația cu Viviana, pe care a format-o în emisiune, Goerge Burcea a oferit un răspuns fără inhibiții, plin de sinceritate: “Absolut, pe lângă copiii mei și mama, va fi printre primele persoane pe care o voi căuta”.