Andreea Bălan a făcut dezvăluiri emoționante despre ultimele săptămâni din viața ei, despre cât de greu i-a fost să recunoască faptul că ”nu mai are o familie”, după ce George Burcea a plecat de acasă.

Aproape o oră cât a stat pe canapea la emisiunea tv unde a fost invitată, Andreea Bălan a povestit amănunte neștiute din relația ei cu George Burcea, despre cât de mult a suferit în această perioadă. Artista nu a plâns, însă a avut câteva momente în care vocea ei a tremurat de emoție, iar ochii ei au fost cei care i-au trădat cel mai bine tristețea.

”Când vorbești despre ultimele săptămâni, ochii ți se micșorează”, i-a spus și prezentatorul emisiunii. Andreea Bălan a zâmbit trist la auzul acestor cuvinte.

De altfel, atunci când vocea începea să îi tremure, Andreea încerca să-și mascheze emoțiile printr-un zâmbet, era un zâmbet forțat, care-i ridica doar o parte a buzei, iar în obraz i se forma o mică gropiță, poate de la faptul că în acele momente își ținea dinții încleștați.

Andreea Bălan a dezvăluit și că a plâns după mult timp. ”Chiar vorbeam cu prietenele mele că nu am reușit să plâng. Astăzi (n.red miercuri) am plâns pentru prima oară. Am ținut în corp, de aceea am și slăbit foarte mult. E bine să plângi, mă bucur că am reușit să mă descarc. E o situație pe care eu nu am putut să o schimb. Este o situație care nu a ținut de mine”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, despre momentul despărțirii de George Burcea

Andreea Bălan a recunoscut că poate au greșit amândoi în relația de cuplu, dar nu se aștepta ca la patru luni de la nuntă să se despartă de George Burcea.

„Într-o relație greșesc amândoi și când se ajuge la o despărțire ambii au greșit. Unul mai mult, celălalt mai puțin, doar că în situația de față... Eu eram ok, eram fericită, nu aveam prea multe să-i reproșez. Eu am început să-i reproșez în decembrie când și-a schimbat comportamentul.

Nu pot să dau prea multe detalii pentru că nu vreau ca mai târziu fetițele mele să vadă. Dar pot să vă spun în mare că discuțiile au început în luna decembrie. Nu era la fel de drăgăstos, la fel de afectuos, mai lipsea nopți de acasă și la un moment dat când l-am întrebat ce are mi-a spus niște lucruri care m-au durut. Apoi am plecat în vacanță. În vacanță a fost bine”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan, dezvăluiri emoționante despre despărțirea de George Burcea. ”M-am trezit că nu mai am familie”

Andreea Bălan a dezvăluit cât de tare a suferit atunci când George Burcea i-a spus că nu o mai iubește.

„A spus că nu mai are sentimente puternice pentru mine, dar eu nu am pus la suflet, am zis că poate e stresat, că are proiecte, lucrează la carte... Mi-am spus că a deschis o cutie a Pandorei, că poate trăiește niște răni din trecut.

Din momentul în care ne-am întors din vacanță atunci a început un tăvălug foarte mare și într-o lună m-am trezit că nu mai am familie. Probleme cu tatăl său l-au afectat foarte mult, nu presa a scos la iveală aceste lucruri, el le-a povestit la un eveniment.

Aș vrea să menționez că nu m-am despărțit de George Burcea din cauza problemelor pe care le-a avut tatăl său. La un moment dat, mi-a spus ceva de genul că la umbra unui copac nu crește nimic” a completat Andreea Bălan la emisiunea tv.