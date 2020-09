Geroge și Viviana/ sursa foto RTV

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, și Viviana Sposub formează cuplul anului din showbiz! Cei doi îndrăgostiți au fost văzuți în timp ce se sărutau, iar imaginile au ajuns virale! Concurenții de la Ferma nu se mai ascund, ci își doresc să trăiască o poveste de dragoste împreună!

George Burcea și Viviana formează un cuplu

Cuplul momentului în showbiz! George Burcea și Viviana formează oficial un cuplu! Cei doi îndrăgosțiti nu se mai ascund de ochii curioșilor și au fost văzuți în timp ce se sărutau în văzul tuturor! S-au cunoscut la Ferma, iar relația dintre ei a evoluat destul de rapid. Deși la început, au fost destul de rezervați în ceea ce privește relația dintre ei, chiar dacă aceasta era doar una de prietenie. Acum, lucrurile s-au clarificat și se pare că Viviana și George au decis să își dea o șansă.

Viviana și fostul soț al Andreei Bălan au fost surprinși în Constanța, în ipostaze cu totul și cu totul neobișinuite. Se pare că asistenta de televiziune este destul de apropiată de actor, iar gesturile dau de înțeles că aceștia simt primii fiori ai dragostei. În urmă cu doar câteva zile, Viviana declara faptul că îi va fi extrem de dor de George după ce va părăsi competiția și că își dorește să păstreze legătura cu acesta și în afara emisiunii. Se pare că lucrurile s-au întâmplat mai repede decât se aștepta toată lumea, iar cei doi au decis să pornească la drum împreună.

“Când mi-am dat seama că o să plec, mi-au revenit în cap toate amintirile și am vrut să rămân cu o amintire și mai frumoasă. Asta am simțit, asta am făcut și, probabil, și el ar fi făcut la fel. Și asta s-a întâmplat”, a povestit Viviana Sposub, în cadrul testimonialelor.

