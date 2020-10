Ce făcea Andreea Bălan în timp ce George Burcea și Viviana Sposub s-au reîntâlnit [Sursa foto: Facebook]

Deși pare greu de crezut, Andreea Bălan le citea o poveste micuțelor sale prințese în timp ce erau difuzate imaginile în care George Burcea și Viviana Sposub s-au reîntâlnit pe platourile de filmare.

Ce făcea Andreea Bălan în timp ce George Burcea și Viviana Sposub s-au reîntâlnit

In articol:

Înainte să apară cele mai noi ipostaze cu George Burcea și Viviana Sposub în calitate de iubiți, Andreea Bălan a fost prezentă într-un platou de televiziune, unde a povestit despre noul ei single, dar și viața de mămică. După ce s-a întors acasă, vedeta și-a îmbrățișat fiicele pe Ella și Clara și le-a întrebat dacă au văzut-o la televizor.

Când George Burcea apărea sărutând-o pe Viviana Sposub la PROTV, artista a publicat pe Instagram Stories o filmare din dormitorul ei. Ea și-a adormit fiica cea mică legănând-o pe picioare, în timp ce citea o poveste pentru ambele fetițe. ”Un bebeluș a căzut la datorie. Mai am unul, dar trebuie să termin «Punguța cu doi bani», așa e?”, a întrebat Andreea Bălan. Fiica ei cea mare, Ella, i-a răspuns nerăbdătoare: “Da”.( Citește și: George Burcea, declarații halucinante despre motivul certurilor sale cu fosta soție, Andreea Bălan: „Mi-a zis că nici în 20 de ani nu o să fac banii ei”)

George Burcea si Viviana, sarut in fata camerelor[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Ce reacție a avut George Burcea, după ce a apărut la TV sărutându-se cu Viviana Sposub

De asemenea, miercuri seară, la emisiunea ”Ferma – Orășeni vs. Săteni” de la Pro TV, a apărut o reîntâlnire fierbinte între George Burcea și noua lui iubită, Viviana Sposub. Cei doi s-au sărutat cu pasiune.

“Reîntâlnirea cu George a fost foarte emoționantă. Nu mă așteptam să fie așa. M-am gândit mult la clipa în care o să-l revăd, dar mă gândeam că nu știu, nu neapărat că o să dăm uitării acel sărut din hambar, dar că o să ne comportăm așa cum eram și înainte”, a spus Viviana Sposub în cadrul emisiunii.

”A fost o reală surpriză și m-am bucurat teribil să o văd pe Viviana”, a declarat și George Burcea.

În plus ,momentul lor fierbinte a iscat și ironii, în cadrul emisiunii. Ana Maria Ababei le-a cântat “Love is in the air”, iar Ana Lesko a glumit, spunând: “George, ce noroc că ai făcut duș, nu?”.