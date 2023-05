George Burcea și Viviana Sposub, vacanță de coșmar în Costa Rica! Au fost victimele unui jaf! Actorul a povestit tot ce s-a întâmplat

In articol:

George Burcea și Viviana Sposub au dat România pe America, acolo unde locuiesc deja de luni bune, iar de atunci explorează cât pot de mult frumusețile care îi înconjoară.

George Burcea și Viviana Sposub au fost jefuiți în vacanța din Costa Rica

Ultimele două săptămâni, cei doi le-au petrecut în Costa Rica, dar fără telefonul mobil, căci au avut parte de o întâmplare care i-a lăsat cu un gust amar. Se pare că actorul și partenera lui de viață au fost victimele unui jaf și ambii au rămas fără cel mai de preț obiect, telefonul mobil.

Într-un mesaj postat în această seară pe rețelele de socializare, Burcea povestește cum a fost nevoit să-și petreacă vacanța fără acces la telefonul mobil, după ce un localnic i-a jefuit pe el și pe Viviana Sposub. Cu o singură fotografie a rămas actorul după întreaga vacanță, care îi va rămâne cu siguranță în memorie.

„I’m back după 2 săptămâni fără telefon! Poza asta din Costa Rica e printre singurele pe care am reușit să le recuperez după ce un ’bun samaritean’ ne-a furat telefoanele și nu numai… Pura Vida!”, a scris George Burcea pe rețelele de socializare în această seară.

Actorul și iubita sa locuiesc în Los Angeles

George Burcea are succes atât în dragoste, cât și pe partea profesională. Actorul și iubita sa, Viviana Sposub, s-au mutat în Statele Unite, mai exact în Los Angeles, după premiera serialului „Wednesday”, unde George Burcea joacă rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams.

„Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari. E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar, că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a povestit Viviana Sposub pe Instagram.