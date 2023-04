"Inițial am crezut că este Jador" George Burcea, confundat cu Jador. Ipostaza în care s-a fotografiat iubitul Vivianei Sposub în America

In articol:

Viviana Sposub și George Burcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi tineri se bucură din plin de o viață de vis, chiar în America, acolo unde s-au mutat de câteva luni bune.

Cei doi amorezi sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde își țin fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor, împărtășind cu urmăritorii din mediul online atât momentele bune, cât și

cele mai puțin plăcute.

Recent, însă, Viviana și George au postat o fotografie pe Instagram, cu mesajul ”Tineri și îndrăgostiți”, iar fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Un internaut mai curajos a transmis cuplului că, pentru un moment, a crezut că în imagine este chiar Jador, alături de sora lui, Camelia Dumitrache.

„Inițial am crezut că este Jador și Camelia Dumitrache”, a scris un internaut în secțiunea de comentarii.

Cum a descris Viviana Sposub experiența pe care o trăiește în prezent în America

Viviana Sposub și George Burcea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, așa cum chiar tânăra a descris momentele prin care trece de când s-a mutat în America, alături de partenerul ei.

Recent, pe Instagram, fosta asistentă TV a descris cu lux de amănunte cum este viața lor de peste hotare, explicând că ea și George au locuit 3 luni în New York, cu precizarea că de o lună ea și iubitul ei se află în Los Angeles.

”Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New York-ul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari

E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a spus Viviana Sposub, pe Instagram.