George Restivan, portret de familie! A apărut pentru prima oară la TV alături de fiul lui și de Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan formează un cuplu de câteva luni, dar se comportă deja ca o adevărată familie. Cei doi se înțeleg mai bine ca oricând și așteaptă cu nerăbdare să devină soț și soție.

Nu doar relația lor se dezvoltă frumos. Adriana Bahmuțeanu se înțelege de minune și cu fiul logodnicului ei. De curând, cei trei au apărut împreună la TV, iar George Restivan a dezvăluit cum s-a acomodat micuțul cu mutarea în România.

Cât de grea a fost mutarea în România pentru fiul lui George Restivan?

După ce a cunoscut-o pe Adriana Bahmuțeanu, George Restivan a decis să părăsească America și să se mute definitiv în România, iar fiul lui a fost nevoit să-l urmeze.

Bărbatul susține că micuțului nu i-a fost ușor, întrucât a fost nevoit să treacă prin mai multe schimbări într-o perioadă scurtă de timp, dar într-un final s-a acomodat: "Au fost multe schimbări și pentru el. S-a mutat din America, a venit aici, a schimbat fus orar, școli. Încă ne acomodăm, dar pot să spun că s-a acomodat. Este născut în California, are dublă cetățenie. Vorbește românește, bunica lui a vorbit cu el română în California.", a povestit George Restivan, potrivit antenastars.ro.

Fiul lui George Restivan [Sursa foto: Captură video]

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au încheiat anul mai fericiți ca niciodată

Anul care a trecut a adus cu el multe schimbări în viața Adrianei Bahmuțeanu și a logodnicului ei, iar acum cei doi au planuri mărețe, în 2023: "Am început bine anul, liniștită. Am fost în vizită la un fin, ne-am relaxat. Ei doi au fost puțin răciți. Am început cu planuri, proiecte noi, organizare. Pentru mine 2022 a fost un an frumos.", a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

George Restivan, alături de fiul lui și de Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură video]