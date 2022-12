Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au aflat rezultatul testului de paternitate. Ce a mărturisit ulterior logodnicul brunetei: „Ca să am și eu liniștea mea”

In articol:

În urmă cu ceva timp, tihna din cuplul Bahmuțeanu-Restivan a fost dată peste cap, după ce o tânără a spus public că logodnicul brunetei este tatăl ei biologic, care nu s-a interesat niciodată de ea.

În apărarea sa, George Restivan a mărturisit că nu a știut niciodată că are o fiică, motiv pentru care s-a ajuns la probarea acestei informații printr-un test de paternitate.

George Restivan este tatăl Melissei

Acum, după o perioadă destul de lungă de așteptare, rezultatul testului a venit, iar Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei au apărut la TV pentru a spune lumii întregi dacă bărbatul are sau nu o fiică.

Astfel, în cadrul unei emisiuni, cu zâmbetul pe buze, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că George Restivan este tatăl Melissei, testul arătând o probabilitate de 99,9%.

În replică, vedeta spune că ei erau siguri de acest rezultat, astfel că nimic nu îi miră, ba chiar, se bucură că au și o fată acum în familie, dar și că pe drum este și primul lor nepot.

”Eu sunt foarte fericită și liniștită, ne mărim familia, o să fim bunici. E bine că s-a clarificat, noi am presupus că ăsta va fi rezultat, nu ne miră. Dar dacă e așa, mă întreb de ce mama fetei nu a făcut în toți anii ăștia demersurile legale”, a spus Adriana Bahmuțeanu la TV.

În completarea sa a venit și tatăl în cauză, care, la fel cum a spus bruneta, declară că-și va lua rolul de tată în serios, că se bucură de rezultat, dar are, totuși, o dorință.

Mai exact, în perioada imediat următoare, el și Melissa vor mai face un test ADN, de data aceasta chitul venind din America. George vrea să confrunte cele două rezultate și să fie sigur de faptul că Melissa chiar este fiica lui.

„Eu doresc și este pe drum un test din America. Am să vreau să-l fac și pe ăla din America, ca să am și eu liniștea mea. Eu, ca cetățean american, am și dreptul meu... o reconfirmare ca să le pun unul lângă altul.(...) E dreptul meu”, a spus și George Restivan.