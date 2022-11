„O să fiu gravidă la nuntă” Adriana Bahmuțeanu a făcut anunțul neașteptat! A început deja pregătirile pentru marele eveniment: „E an cu surprize ăsta”

In articol:

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se îndrăgostesc unul de celălalt mai mult și mai mult, pe zi ce trece. Pe data de 27 iulie, anul acesta, cei doi amorezi s-au logodit la biserică, iar acum sunt pregătiți să facă pasul cel mare în fața altarului și să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

Jurnalista și partenerul său au fost prezenți la ultima petrecere organizată de Anamaria Prodan, acolo unde au vorbit despre planurile pe care le au pentru viitor, mai precis, în primul rând să organizeze fericitul eveniment care va avea loc în primăvara anului viitor.

„Sunt într-o lună de miere permanentă, vreau să fac o petrecere, la care să mă distrez cu toți prietenii mei, să dansam pe mese, că sunt fericită! La primăvară așa, cred că facem! Soțul vrea să facem nunta repede, ne uităm după localuri. Ginerică vrea aici că-i place în România. Să-i cânte Viorel Bogățeanu așa o melodie din în zona Banatului că el e de acolo. Cu formația am vorbit! Vreau să mă simt bine, în jur de 100-150 de persoane vor fi. Mi-ajunge cu fițele cu fonfleurile, m-am săturat!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru Click.ro.

Adriana Bahmuțeanu își dorește să devină mamă pentru a treia oară

Ei bine, un alt lucru dezvăluit de Adriana este că, la nuntă, își dorește să fie mireasă gravidă, căci cea mai mare dorință a sa este să devină mămică pentru a treia oară, bruneta având deja doi băieți din căsnicia anterioară.

De asemenea, jurnalista a mai precizat că dacă va fi cazul de apariția unui bebeluș între timp, ea și viitorul soț vor face nunta și botez în aceeași zi.

„ Îl iau pe Viorel cu taraful și la botez! E an cu surprize ăsta! Încă nu sunt gravidă , dar urmează! C e o vrea D u mnezeu! Poate facem nunta și botez în același timp!” , a mai dezvăluit bruneta.

Deocamdată, Adriana și George Restivan nu știu care va fi data exactă a fericitului eveniment, însă cu toate acestea, cei doi și-au ales deja nașii.

„ Avem și nași, e familia Ghilă, cel care are casa lui Will Smith din America și e tot în România, și Carmen Harra, invitata de onoare! Nu șt im car e e data, p entru c ă aștept ă m de la Ca rmen H arra, priet e na noastră din Am e rica. În fu n c ți e de ea, când vine, ne pro gram ă m nunta.”, a mai precizat Adriana.