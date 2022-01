George Simion, atacat în timpul manifestațiilor de la Iași! A fost mânjit cu cerneală albastră pe față: „Rog poliția să nu îl amendeze”

In articol:

Ziua de 24 ianuarie este una foarte importantă pentru România și, în mod normal, sărbătorită cu multe manifestații în Piața Unirii de la Iași. Totuși, contextul epidemiologic actual nu le-a dat voie autorităților să organizeze tradiționalele mese, hore sau concerte.

În schimb a avut loc un marș anunțat de către partidul AUR, condus de George Simion. Bineînțeles că majoritatea participanților au sfidat toate măsurile de combatere a răspândirii virusului SARS-CoV-2, â astfel că masca de protecție sau distanțarea socială nu au fost deloc respectate

Ieri, în jurul orei 10.25, oamenii au format o mare horă și au început, voioși, să danseze. Totul a fost întrerupt de un indicent total neprevăzut. Un individ l-a atacat pe George Simion!

Liderul AUR, atacat cu o substanță albastră

Hora a fost „spartă” de un individ care a profitat de neatenția oamenilor și i-a aruncat pe față lui George Simion o substanță de culoare albastră. Liderul AUR a dispărut pentru câteva momente din mijlocul oamenilor și a apărut cu jumătate de față plină de cerneală albastră.

Acesta spune că nu știe cine este cel care a făcut acest gest, însă nu se lasă deloc intimidat, ba chiar a transmis un mesaj către autorități cărora le-a cerut să nu-l pedepeseacă pe individul în cauză.

”Eram în hora unirii și un individ a venit și a aruncat cu ceva albastru în mine. Nu mă tem, mă tem doar de Dumnezeu, suntem în mijlocul oamenilor, pot să arunce cu ce vor. În ultimii 30 de ani politicienii s-au temut de popor, nu trebuie să se teamă. Nu știu de ce a aruncat, nu mi-a zis nimic. Asta nu e motiv să ne strice sărbătoarea.

oliția să nu îl amendeze pe individ, e o sărbătoare națională, dacă așa a vrut el să facă.. noi îl iubim!”, a declarat George Simion, liderul partidului AUR.

Două persoane, soț și soție, au fost identificate și extrase din mulțime de către Poliția Locală a Municipiului Iași și preluați de Secția 3 Poliție a Municipiului.

George Simion: „Am comis o ilegalitate astăzi, am făcut Hora Unirii”

Manifestațiile organizate de partidul AUR în Piața Unirii de la Iași au fost ilegale, după cum susține chiar George Simion, însă acest lucru nu l-a deranjat, ba chiar îndeamnă autoritățile să-i trimită amenda. Mai mult, acesta susține că pandemia s-a sfârșit, asta în ciuda raportărilor zilnice din partea Grupului de Comunicare Strategică care arată că numărul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se menține ridicat.

„Noi, românii, nu ne temem de nimeni în afară de bunul Dumnezeu. Noi nu ne temem, nu suntem cu bodyguarzi, cu SPP-işti, noi suntem cu poporul român. Nu contează, am reuşit să avem sărbătoare pe 24 ianuarie, şi sunt cel mai fericit(...) Am comis o ilegalitate astăzi, am făcut Hora Unirii, sunt mai mult de o mie de persoane în Piaţă, să ne trimită amenda. A trecut pandemia”, a declarat liderul AUR, conform news.ro.

George Simion [Sursa foto: Inquam Photos / Liviu Chirica]

