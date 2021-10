Cine sunt părinții lui George Simion. Tatăl președintelui AUR, agresiv cu oamenii legii

In articol:

George Simion este una dintre cele mai cunoscute figure politice din România. Este un politician vocal când vine vorba de politică, dar foarte discret când vine vorba de familia sa.

Cine sunt părinții lui George Simion

George Simion, pe numele întreg George Nicolae Simion, s-a născut în data de 21 septembrie 1986, în Focșani, județul Vrancea. În prezent este stabilit în București și a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Lazăr‟ din București în 2005, urmând ulterior cursurile Facultății de Administrație și Afaceri a Universității din București”.

În perioada 2008-2010 a urmat cursurile pentru masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu specializarea „Crimele comunismului”.

În cadrul unui interviu, liderul AUR a dezvăluit că provine dintr-o familie modestă, cu părinți simpli și că copilăria lui a fost una cu multe minusuri, din cauza situației financiare.

„ Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a spus George Simion.

În urmă cu câteva zile, George Simion a publicat o fotografie în care apare alături de mama lui, dar și un mesaj în care își exprimă recunoștință față de sacrificile făcute de aceasta pentru ca el să

devină bărbatul de astăzi.

”Mama! Datorită ei am fost un copil fericit, datorită ei sunt un adult împlinit şi un om întreg.”, a scris președintele partidului AUR.

Tatăl lui George Simion, condamnat penal pentru că a fost agresiv cu oamenii legii

Deși nu sunt foarte multe detalii despre părinții liderului AUR, am aflat din presă că tatăl acestuia, Constantin Simion, în vârstă de 61 de ani, este o persoană care a avut câteva altercații cu oamenii legii.

În urmă cu câțiva ani, a bătut cinci polițiști, la interval de câteva luni, iar totul a pornit de la faptul că nu i s-a oferit băuturi alcoolice.

”Pe data de 15.04 2017 mă aflam în spatele blocului și am văzut inculpatul care venea dinspre Lidl înjurând și tipând. Înțelesesem că a avut o altercație cu o doamnă de la Lidl, aceasta sunând la Poliție, iar Poliția îl căuta printre blocuri, în zonă. L-au găsit și acesta a început să-i jignească pe polițiști. I-au cerut să se legitimeze, iar inculpatul a refuzat. Polițiștii au vrut să-l ia la Secție.

Inculpatul a refuzat, l-a apucat pe unul din polițiști de cămașă și l-a lovit cu capul în față, iar pe celălalt l-a lovit în arcadă. Apoi, pe primul polițist l-a întins și l-a fixat pe capota mașinii de poliție. Precizez că polițiștii nu l-au lovit pe inculpat (Constantin Simion, tatăl liderului AUR, n.r.)”, este declarația martorului unuia dintre incidente.