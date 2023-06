George Zănoagă, detalii inedite din viața de tătic: "Ea este motivul victoriei mele". Cum îl susțin cele mai importante fete din viața lui | EXCLUSIV

In articol:

George Zănoagă se bucură din plin de viața de tătic. Sportivul are o familie extrem de frumoasă și de unită, iar atunci când vine vorba de activitățile sale din ring, partenera și fetița îl susțin cu sufletul la gură, din ring.

În viața personală, așa cum s-a întâmplat adesea și în ring, George Zănoagă a obținut victorie după victorie. Sportivul se bucură de o familie minunată și mai ales de o fiică superbă. Cele mai importante două fete din viața lui nu l-au susținut încă la meciuri, tocmai pentru că iubita luptătorului trebuie să rămână acasă cu fetița lor. Cele două nu ratează însă niciun meci al lui George Zănoagă așa că le urmăresc pe toate online.

Soția lui George nu a fost la ultimul său meci, însă ea este cea care rămâne cu fetița cuplului acasă, acolo unde urmăresc meciul în mediul online.

"Ea este motivul victoriei mele"

George Zănoagă s-a bucurat de o victorie în ultima Gala RXF, acolo unde l-a învins pe Fachiru. Sportivul are o relație extrem de specială cu fiica lui și chiar dacă micuța nu poate veni încă la meciuri, îl susține de fiecare dată când el intră în cușcă.

Citește și: Andi Constantin, acuzații grave după meciul din cușcă cu Mihai Aftănase : "Nu știam că ne batem ca pe maidan". Luptătorul a stat pe targă patru ore | EXCLUSIV

Sportivul a mărturisit că fiica și soția lui urmăresc meciurile de acasă, iar cea mai recentă victorie din Gala RXF îi este dedicată fetiței sale.

"Ea este motivul victoriei mele", a mărturisit extrem de hotărât George Zănoagă, la WOWnews.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Legătura dintre Dinu Maxer și o fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ochii mei au luat-o razna. M-a fascinat”- kanald.ro

Citeste si: Creatură marină de peste 800 de kilograme, găsită de pescari. Dar asta nu a fost singura surpriză. FOTO- stirileprotv.ro

George Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

George Zănoagă, detalii inedite din viața de familie

Pentru George Zănoagă, fetița este persoana căreia îi dedică orice victorie. Vedeta își iubește nespus familia și chiar dacă soția sportivului și fetița cuplului nu pot veni la meciurile de MMA, ele urmăresc totul de acasă, în fiecare secundă.

Citește și: George Zănoagă, toate detaliile despre lupta cu Fachirul din Periș: "Vedem dacă îi pregătesc ceva special"| EXCLUSIV

Așa cum era de așteptat, ultima victorie a lui George Zănoagă a fost dedicată tot fiicei sale, însă și familiei, dar și prietenilor care l-au susținut. Invitat la Online Story by Cornelia Ionescu, Zănoagă a dezvăluit că soția lui nu poate merge încă la meciuri să-l susțină, tocmai pentru că este nevoită să stea acasă cu cea mică.

"Victoria i-am dedicat-o fetiței mele și prietenilor mei, familiei mele și tuturor celor care m-au susținut.

Noi nu avem cu cine să o lăsăm pe cea mică, iar soția mea a trebuit să stea cu cea mică acasă. S-au uitat amândouă la meci pe online. M-au susținut de acasă", a mărturisit George Zănoagă, la Online Story by Cornelia Ionescu, la WOWnews.

George Zănoagă [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „A fost doar o mică greșeală” Armin Nicoară a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Puican! Cum a reacționat artista?- kfetele.ro

Citeste si: Edu.ro Subiecte Evaluare Națională 2023. Modele de subiecte pentru examenul la Limba Română și Matematică!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Tabloidele au facut din nou o chestie". Reacția lui Theo Rose după ce s-a vehiculat că băiețelul ei ar avea nevoie de ajutor. Artista a ținut să lămurească întreaga situație- radioimpuls.ro

George Zănoagă, pregătit de o vacanță după victoria din cușcă

La scurt timp după meciurile din ultima gala RXF, George Zănoagă mărturisește că este extrem de pregătit pentru o vacanță. Luptătorul chiar merită relaxare, după săptămânile extrem de aglomerate și pline de antrenamente.

Citește și: Simina Loica și Alex Bobicioiu, pregătiți să meargă în fața ofițerului de Stare Civilă? Detaliul pe care internauții nu l-au putut trece cu vederea

"Deocamdată vreau o vacanță sincer, pentru că am muncit foarte mult, atât pe plan profesional și cu luptele, dar și la sală pentru că lumea nu știe, dar eu nu fac numai treaba asta. Adică nu dor mă antrenez pentru meciuri și atât. Muncesc și câte 8 – 10 ore pe zi, stau cu oamenii pe care îi antrenez în sală.

Este o muncă solicitantă. În perioada aceasta cu antrenamentele am avut și un alt program(...) eu nu sunt profesionist, am fost profesionist acum 8 – 9 ani. De când am început pregătirea, programul meu era așa: la 9 dimineața eram în sală, până seara la 20:30 stăteam în sală cu clienții și îi antrenam. Apoi la 21.15 aveam eu antrenamentul la Pitbull în sală, la 22:30 terminam, la 23:30 eram acasă. Acesta a fost programul pe care l-am avut zi de zi", a mai povestit George Zănoagă, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!