George Zănoagă, mesaj pentru Iancu Sterp! Cei doi urmează să se lupte pentru centură: „Va fi o încărcătură emoțională foarte mare” | EXCLUSIV

Iancu Sterp și-a anunțat oficial revenirea în gala RXF, în cadrul unei conferințe de presă incendiare. Iancu va disputa în gala din data de 1 noiembrie cu George Zănoagă, și el câștigător a două partide, într-un meci pentru centura competiției, primul de acest gen organizat de RXF.

In exclusivitate pentru WOWnews, Iancu Sterp a spus motivul care l-a determinat să se întoarcă în cușcă, în timp ce fratele său, Culiță Sterp, prezent și el la fața locului, a dezvăluit ce reacție a avut întreaga familie și, în special, Mama Geta, atunci când Iancu a acceptat provocarea de a lupta. Iancu a aruncat si bomba, aceea că sora lui, Geta Sterp, ar intenționa să se bată în cușcă. De partea cealaltă, George Zănoagă a declarat că este pregătit să termine meciul mai devreme și are armele necesare să îl învingă pe adversarul său.

George Zănoagă, declarații despre meciul cu Iancu Sterp

George Zănoagă spune că este pregătit să intre în cușca de MMA și să lupte cu Iancu Sterp. Antrenorul știe bine că va fi vorba de o provocare, însă este convins că va fi un meci scurt între ei.

"Am înțeles că a avut două variante, între mine și Fachiru. Mă bucur că m-a ales pe mine și cred că o să fie un meci frumos. Este centura în joc. Este prima dată în RXF, de când au început meciurile acestea între persoane publice când s-a pus centura în joc și va fi așa o încărcătură emoțională foarte mare", a explicat George Zănoagă.

Iancu Sterp, mesaj pentru George Zănoagă, înainte de meci

Fratele lui Culiță Sterp i-a transmis chiar și un mesaj lui George, înainte de meciul pe care în vor avea în toamnă. Iancu Sterp este gata să dea tot și este destul de convins că va câștiga lupta.

"George, pregătește-te mai mult ca niciodată, că meciul acesta o să fie de neuitat", a transmis Iancu Sterp, la WOWnews.

Vedeta a venit și cu o serie de clarificări cu privire la faptul că în ultimele gale nu a mai intrat în cușcă. S-a crezut inițial că Iancu a renunțat la luptă, însă acesta ne-a dezvăluit în exclusivitate că motivele au fost cu totul și cu totul altele.

"Nu am fost niciodată axat să nu mai intru în cușcă. Nu m-am mai înțeles cu conducerea RXF la bani. Acum am renegociat contractele ca să zic așa și ne-am înțeles și am venit în cușcă. Consider că ei au greșit față de mine", a mai precizat Iancu Sterp.

