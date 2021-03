Georgiana Elisei, prima reacție după ce lui Jador i s-a făcut rău la Survivor România și s-a prăbușit la pământ!

In articol:

Jador este unul dintre cei mai iubiți concurenți de la Survivor România 2021, ținând cont că a ieșit favoritul publicului de multe ori. În ultima perioadă, fanii emisiunii fenomen de la Kanal D îl apreciază mult pe artist, după ce acesta a spus lucrurilor pe nume în ultimele consilii de eliminare.

Jador a recunoscut, recent, că nu se simte ok din punct de vedere fizic. Faimosul speră că starea lui de sănătate se va ameliora la un moment dat, iar până atunci va da tot ce poate în concurs. „Mă simt nașpa din punct de vedere fizic. Nu am fost expus niciodată la atâta foame, mușchii mei s-au cam dus. Din cauza unei probleme la naștere și fiind expus la efort am problema asta, nu foarte gravă, dar mă poate afecta pe viitor.

Și eu îmi doresc pe viitor să cânt la nunți și să dansez cu oamenii. Nu e o problema foarte gravă, dar mă afectează pe unele trasee, chiar dacă nu o arăt și mă arunc cu capul înainte. Am un psihic foarte puternic, am plecat de la minus 5 și am ajuns să am ce băga la stomac. Familia mea e mândră de mine. Nu pot să nu recunosc că o dau tot ce pot până mă ajută corpul. Corpul meu mă lasă încet, încet”, a spus Jador, într-un consiliu de eliminare.

Georgiana Elisei, prima reacție după ce a văzut că Jador nu se simte bine

Jador s-a confruntat cu probleme de sănătate, înaintea Consiliului de Eliminare al săptămânii. Faimosul a avut nevoie de ingrijirile medicului, fiind transportat la spital. Concurentul i-a spus medicului să i se facă o endoscopie, pentru că stie ce probleme are cu stomacul.

"Ma doare burta rau!", a spus Jador, ingenunghiat de durere.

Între timp, Georgiana Elisei, fosta iubită a lui Jador a postat o fotografie pe Instagram, cu care și-a surprins atât admiratorii, cât și pe fanii cântărețului, care o urmăresc cu drag pe frumoasa tânără. De altfel, Georgiana a ales și o melodie cu subînțeles, alături de poze de mai jos.

