Georgiana Lobonț a dat lovitura în America?! Artista e în extaz: "Sunt fana ei". Ce nume mare o vrea să-i cânte la Hollywood | EXCLUSIV

Georgiana Lobonț a trăit un moment special recent, când Norvina, fiica celebrei Anastasia Soare i-a postat muzica pe Instagram și a anunțat-o că o ascultă în fiecare weekend.

Practic, weekend de weekend, în casa Anastasiei Soare de la Hollywood se aude muzica Georgianei Lobonț, iar acesta unul dintre motivele pentru care artista extrem de mândră.

Artista este extrem de iubită de românii de pretutindeni, iar concertele în diaspora nu au lipsit niciodată. Georgiana Lobonț are sute de mii de fani, însă nu s-ar fi așteptat să își găsească admiratorii și în rândul personalităților de la Hollywood.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu artista și au aflat cum a primit această veste, mai ales că și ea este un mare fan al Anastasiei Soare.

Fiica Anastasiei Soare, printre fanii Georgianei Lobonț

Norvina a postat pe story un video în care se vedea cum în casa în locuiește, în weekend, se ascultă muzica Georgianei Lobonț. Fiica Anastasiei Soare a ținut să o eticheteze pe artistă, tocmai pentru a fi sigură că aceasta vede cine sunt fanii ei de peste Ocean.

Georgiana Lobonț a fost extrem de încântată când a văzut, mai ales că și ea se numără printre fanii Reginei Sprâncenelor. Artista ne-a dezvăluit cum a primit această veste.

"A fost foarte tare! Eu sunt o fană a Anastasiei Soare și folosesc și produsele lor de mai bine de doi ani, în mod constant. Chiar am rămas impresionată și super plăcut surprinsă de faptul că am asemenea admiratori, pe care eu la rândul meu îi admir foarte mult. O admir foarte mult pe Anastasia Soare, dar în egală măsură și pe Norvina", a explicat Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Georgiana Lobonț despre un concert în SUA

De-a lungul timpului, Georgiana Lobonț a cântat aproape în toată lumea. În Europa pleacă cât se poate de des, iar fanii din diaspora se bucură mereu de prezența ei pe scenă. Totuși, am fost curioși ce ar spune artista dacă ar fi invitată de familia Anastasiei Soare să le cânte, chiar la ei acasă, în SUA.

Vedeta mărturisește că o admiră pe Anastasia Soare pentru toată munca pe care o depune și mai ales pentru toate eforturile pe care le-a făcut în drumul său spre succes.

"Cu mare drag m-aș duce să le cânt. Eu cânt pentru toată lumea care mă iubește și îmi ascultă muzica și pe lângă asta ar fi chiar o mare onoare pentru mine să cânt la astfel de oameni valoroși pentru țara noastră.

Să fim serioși, Anastasia Soare pot să zic că a făcut țara noastră și mai cunoscută prin toate realizările ei și prin munca ei", a mărturisit cântăreața, în exclusivitate.

Georgiana Lobonț, răsfățată și de 1 și de 8 Martie

Artista ne-a povestit și cum a petrecut două sărbători marcante ale acestui început de primăvară. Cântăreața a serbat ziua mamei alături de fiica sa, la grădiniță, iar mai apoi s-a ocupat de cele mai importante femei din familie cărora le-a dus o mulțime de flori.

"Am fost la serbarea Irinucăi. Marți a fost serbarea lui Edi și nu am apucat să ajungem pentru că eram la București. A fost cam dureroasă treaba asta, dar am dus chiar miercuri flori la părinți, la bunici și străbunici și am petrecut în familia ziua de 8 Martie, pentru că am fost plecată aproape o săptămână și copiii au nevoie să stau cât mai mult alături de ei așa că ziua asta am oprit-o pentru ei", a dezvăluit Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Îndrăgita cântăreață a fost și ea răsfățată de Ziua Femeii. Dacă de 1 Martie a primit un cadou de lux de la soțul său, de 8 Martie a fost surprinsă cu flori încă de la primele ore.

"De 8 Martie am primit cadoul în avans, a fost mașina superbă de la soțul meu, dar de fiecare dată el reușește să mă surprindă plăcut cu flori pentru că știe că iubesc florile din tot sufletul și când stau mai multe zile acasă îmi cumpără tot timpul flori tocmai ca să am flori naturale în casă. Mă bucur de ele și îmi dau o stare super bună și o energie plăcută", a povestit Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

