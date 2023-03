Georgiana Lobonț, surprinsă total de soț: ”Mi-a făcut un cadou mai consistent” Rareș a dat sute de mii de euro pentru a-i răsplăti munca și talentul

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de șapte ani și, în ciuda ultimelor controverse, cei doi spun că se iubesc mai mult ca niciodată.

Iar o dovadă în acest sens este ultimul gest făcut de Rareș pentru artistă. Pentru că suntem în luna dedicată femeilor, pentru că astăzi, 4 martie, își sărbătoresc viața în doi, dar și pentru că urmează ziua de naștere a cântăreței,

Rareș nu s-a uitat la bani și și-a surprins total soția.

Georgiana Lobonț nu știa că va fi posesoarea unui nou bolid de lux

Astfel că Georgiana Lobonț a devenit posesoarea unei noi mașini și nu este vorba despre orice autoturism, ci despre unul de lux, în valoare de sute de mii de euro.

„Pentru aniversarea noastră de 7 ani, pe 4 martie împlinim 7 ani, apoi vine ziua femeii, a fost 1 martie, a fost ziua îndrăgostiților, apoi pe 9 aprilie e ziua mea, deci pentru toate zilele astea mi-a făcut un cadou mai consistent”, a mărturisit Georgiana Lobonț.

După ce s-a lăudat cu noua achiziție în mediul online, Georgiana Lobonț a mărturisit și de ce soțul ei a cheltuit o așa sumă mare pentru a-i lua mașina visurilor sale.

Pasionați fiind de bolizii pe patru roți, artista spune că de mult timp voiau să mai aibă unul în curte, dar până acum nu găsiseră nimic care să se plieze pe

nevoilor lor.

Și spunem nevoi, căci Rareș a cumpărat noua mașină gândindu-se la viața de artist pe care o are mama copiilor săi.

Pentru că bate țara în lung și în lat, pentru că stă ore în șir în picioare, între evenimente, Georgiana Lobonț are nevoie de confort, spațiu și odihnă, lucruri pe care i le oferă acum noua mașină.

„Noi în ultima perioadă ne-am tot uitat după mașini, pentru că suntem pasionați de mașini, suntem iubitori, mai avem încă o mașină superbă acasă, și având în vedere că spectacolele mele sunt în diferite orașe ale țării, la sute de kilometri distanță între ele, și mă gândeam dacă nu ar fi bine să mai avem încă o mașină, care să mă ajute pe mine să stau mai comod, să stau întinsă, să mă odihnesc între programe, adică pur și simplu chiar să-mi întind picioarele, pentru că sunt obosită”, a mai adăugat ea.

Și, deși erau de mult timp în căutarea autoturismului perfect, cântăreața spune că nu se aștepta ca Rareș să îi facă un asemenea cadou și atât de repede.

Totul a fost o surprinză, căci Rareș a plecat de acasă spunând că are o altă treabă, iar dimineața i-a făcut soției cel mai scump și impresionant cadou.

Nu credea că Rareș va pune una ca asta la cale, dar acum este foarte mândră și încântată de bolidul de lux, fiind conștientă că îi va fi mult mai ușor în viitor, când va pierde nopțile conducând spre evenimente.

„Mi-a zis că trebuie să plece că are de rezolvat ceva cu boxele noastre și a luat mai mulți băieți ca să conducă duba când mă întorc și a venit cu mașina dimineață, dar eu nu mă așteptam să se întoarcă cu mașina. Și dimineață când să duc copiii la grădiniță, am deschis ușa și surpriză! Hai afară să vezi ce ți-am adus! Și am ieșit în stradă și am văzut mașina superbă, chiar e o perlă de mașină, o bijuterie”, a mai spus artista.