Georgiana Lobonț a dat nas în nas cu Claudia Puican în aeroport, după „scandalul” cu Armin Nicoară! Ce reacție a avut soția lui Rareș Ciciovan?: „Nu m-am gândit”

În urmă cu ceva timp, zvonurile unui nou scandal puneau pe jar tot showbiz-ul românesc, mai exact cel dintre Georgiana Lobonț și Armin Nicoară. Totul a început după discuțiile legate de divorțul dintre nașa lui și soțul acesteia, Rareș Ciciovan, principalul vinovat fiind chiar saxofonistul, spuneau gurile rele.

Recent, cântăreața a mărturisit că a fost supărată pe finul său pentru că a vorbit în repetate rânduri despre mariajul ei. Acum, după ce apele par că s-au mai liniștit puțin, Georgiana a postat în mediul online o imagine cu ea și Claudia Puican care a luat prin surprindere pe toată lumea. Se pare că nu există tensiuni între nași și fini, iar asta o demonstrează și zâmbetele de pe fețele celor două artiste.

Georgiana Lobonț și Claudia Puican împreună la Cluj

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare, loc în care încearcă să păstreze cât mai mult legătura cu cei care o apreciază. Astfel, aceasta postează destul de des imagini cu ea sau videoclipuri cu ceea ce se mai întâmplă în viața și familia sa. Același lucru l-a făcut și acum, însă fotografia pe care Georgiana Lobonț a făcut-o publică, dar și întâmplarea din spatele ei i-a surprins pe mulți dintre fanii cântăreței.

Aflată într-un aeroport din Cluj, vedeta a dat nas în nas cu o persoană peste care nu se gândea în ruptul capului că o va vedea în același loc cu ea, mai exact fina sa, Claudia Puican. Momentul nu putea fi trecut cu vederea, așa că cele două nu au mai stat pe gânduri și au făcut imediat o poză pe care au urcat-o pe Instagram.

„Nu m-am gândit că în dimineața asta mă întâlnesc la Cluj cu fetele”, a scris soția lui Rareș Ciciovan în dreptul imaginii cu ea, Claudia Puican și încă o prietenă.

Postarea Georgianei Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară, despre vacanța din Maldive în care a fost alături de nașii săi

Presupusul divorț dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan a început după ce cuplul a fost alături de finii lor într-o vacanță în Maldive. Acolo, Armin Nicoară a făcut un videoclip în care a luat-o în brațe pe artistă și l-a urcat pe rețelele de socializare, iar de acolo au început toate acuzațiile cum că el ar fi cel vinovat pentru așa zisa despărțire. Saxofonistul a mărturisit că toate aceste lucruri nu sunt deloc adevărate. Potrivit lui, între el și nașa sa nu a fost niciodată vorba despre așa ceva și că nu știe ce s-a întâmplat între cântăreață și soțul ei, deoarece au stat în camera separate.

„Sincer să vă spun nu am cum să mă bag în familia lor, chiar dacă sunt nașii mei, pentru că nu am de unde să știu. Poate noaptea dacă s-a întâmplat ceva între ei, pentru că pe plajă nu a fost nimic, cât am fost noi împreună. Eu nu am avut cum să fiu cu ei în pat, noaptea. Am și filmat un videoclip când am luat-o în brațe pe Georgiana. Dar, vă spun, Rareș nu este gelos. Georgiana a declarat și eu am ieșit să mă apăr. Toată lumea a spus că s-ar fi certat din cauza mea, că Rareș ar fi zis că sunt gelos, că eu m-am dat la Georgiana sau invers.”, a precizat vedeta în exclusivitate pentru Wowbiz.

