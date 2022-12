Georgiana Lobonț și soțul ei au luat o decizie radicală. Se va întâmpla de anul viitor: „Totul trebuie să aibă o limită”

In articol:

Georgiana Lobonț este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că artista le-a povestit urmăritorilor de pe rețeaua de socializare că ultima perioada a fost destul de dificilă atât pentru ea, cât și pentru soțul său, asta pentru că nu i-au mai văzut pe cei copii pe care îi au împreună atât de des, asta din cauza evenimentelor pentru care sunt nevoiți să străbată toată țara.

Din acest motiv, cântăreața a luat o decizie, aceea ca de la anul lucrurile să se schimbe în această direcție și să stea mai mult pe acasă, pentru a petrece timp alături de micuții ei, de care îi este tare dor atunci când este nevoită să plece la evenimente.

„Seara noastră a fost mai lungă ca de obicei dar ne-a fost tare dor. Atâtea mi-au povestit... În special Edi. E atât de matur. Mi-a zis o chestie... și mie și lui Rareș... că atunci când vom fi bătrâni, el ne va cumpăra tot ce ne dorim... chiar nu știu de i-au venit ideile astea dar mă minunez... Nu ne-am mai săturat unii de alții... mi-a mai zis că nu mai vrea ca eu să merg la cântat... Vrea să stau acasă cu ei... iar ei să locuiască cu părinții, nu cu bunicii... deși bunicii lor sunt toți 4 extraordinari și se ocupă de ei de multe ori mai bine ca și noi. Oricum... cert este că în ultima perioadă am suferit mult de tot că nu i-am văzut... au crescut amândoi atât de repede și noi nu am apucat să vedem toată evoluția lor cu ochii noștri... dar le-am promis că de anul viitor nu va mai fi așa. Mi-am dat seama de multe lucruri care sunt mult mai importante în această viață. Anul acesta am fost ca albinuțele, harnici și tot pe drumuri dar i-am neglijat mult. E adevărat că banii sunt un factor care te ajută să-ți îndeplinești mai multe nevoi, dorințe, mofturi... dar de multe ori ajungi de nu îți mai dai seama că alergi atât de mult iar viața trece și pierzi tot ce e mai frumos. La final te trezești cu sacii în căruță dar la sfârșit de drum când nu îți mai folosește nimic și când ar fi momentul să trăiești cu amintiri faine pe care ia-le de unde nu-s. Ne-am dat seama că trebuie să fim mult mai cumpătați și că totul trebuie să aibă o limită. Nimic nu e bine dacă duci la extrem. Trebuie găsită o balanță în orice. Așa că voi schimba puțin macazul de la anu.”, a scris Georgiana Lobonț, pe Instagram.

Georgiana Lobonț a luat o pauză de la cântat, din cauza problemelor de sănătate

În urmă cu câteva zile, Georgiana Lobonț i-a anunțat pe fanii de pe Instagram că se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost nevoită să ia o pauză de la cântat.

De asemenea, în încheierea anunțului său, Georgiana Lobonț a mărturisit că este optimistă că va fi bine cât de curând.

„De câteva zile cu sănătatea mea stau foarte prost. Am muncit mult anul acesta, dar am și avut rezultate. Sunt pe pauză vocală de marți seara până sâmbătă când voi cânta pentru românii din Dublin și pe urmă reiau iar pauza. Simt că Dumnezeu e cu mine și o să-mi dea putere”, a scris Georgiana Lobonț pe rețelele de socializare.