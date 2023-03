Georgiana Lobonț și soțul ei au păstrat discreția, dar acum au vrut să știe toată lumea: "Al treilea copil". Artista și Rareș Ciciovan își doresc să devină din nou părinți

In articol:

Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar de 7 ani sunt căsătoriți. Din rodul iubirii lor au rezultat doi copii, însă artista este pregătită să rămână din nou însărcinată.

Georgiana Lobonț vrea să devină mamă din nou

Georgiana Lobonț se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită atât din punct de vedere profesional, cât și personal. Cântăreața se poate mândri cu o carieră de succes, dar și cu o familie minunată. Deși are tot ce și-ar putea dori vreodată atât material, cât și sufletește, solista visează să rămână din nou însărcinată.

Ea recunoaște că își dorește acest lucru mai mult decât soțul ei, și asta pentru că provine dintr-o familie numeroasă.

Citește și: „Am o mare bucurie în suflet” Georgiana Lobonț a făcut anunțul la care nimeni nu se aștepta! Doar ea și Rareș Ciciovan au știut până acum

Citeste si: Alocații mai mari pentru o categorie de copii! Despre ce sumă este vorba și când vor intra banii pe card- kanald.ro

Citeste si: Moment înfricoșător surprins pe o plajă de un turist. Ce făcea un șarpe „canibal” foarte periculos pentru oameni| FOTO- stirileprotv.ro

„ Îmi doresc (n.r. să rămână însărcinată), sper ca bunul Dumnezeu să ne ajute să facem și al treilea copil. Noi ne dorim. Adică eu mai mult, Rareș vrea să aibă grijă de mine și să mă menajeze, dar pentru că noi am crescut trei fete la părinți, vreau să duc tradiția mai departe și poate că bunul Dumnezeu o să ne mai dea un copil, dar momentan nu sunt însărcinată”, a mărturisit Georgiana Lobonț, pentru Antena Stars.

Georgiana Lobonț și soțul său, Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobont, veste impresionantă pentru fanii săi

Georgiana Lobonț este în plină ascensiune în plan profesional. În ultimul timp, vedeta a colindat în străinătate cu evenimente private, iar recent a anunțat că dorește să le aducă românilor de acolo încă un motiv de bucurie. Cântăreața, alături de soțul său, au decis să susțină câte un caz umanitar la fiecare concert de-al său.

Turneul va începe în data de 7 aprilie și se va termina în luna decembrie a acestui an, înaintea sărbătorilor de iarnă.

Citeste si: “Când am aflat a fost prea târziu, mult prea târziu.” Alex Dima, destăinuiri dureroase despre boala necruțătoare a regretatei sale soții- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 martie 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Alina Sorescu, cu lacrimi în ochi: "Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine" Declarații de ultima ora ale cântăreței- radioimpuls.ro

Citește și: Armin Nicoară, mesaj special pentru Mirela Vaida, de ziua ei de naștere! Soțul Claudiei Puican nu s-a zgârcit deloc la complimente

„ Așa cum v-am promis, a sosit momentul să fac marele anunț despre care era vorba. Vreau să vă spun așa, pe data de 7 aprilie am o mare bucurie în suflet, o să trăiesc mai multe momente frumoase în acea zi, pentru că va avea loc primul meu concert din toată cariera asta a mea, de până acum. Va fi, așa am ales, să încep prin ai mulțumi bunului Dumnezeu prin tot ceea ce am realizat eu, prin a mulțumi vouă și prin a da o răsplată și prin a ajuta, așa cum am fost eu ajutată, la rândul meu, ca să ajung unde sunt astăzi. Așa că, pe data de 7 aprilie va avea loc, la Cluj Napoca cel mai mare concert de pricesne alături de mine și invitații mei.

Anunțul nu se oprește aici. Vreau să vă anunț de pe acum oficial, voi avea un turneu în 5 orașe mari în România, un turneu înaintea sărbătorilor de iarnă de Crăciun, un turneu în care voi cânta colinde împreună cu invitații mei și vă vom cânta muzică populară, pentru că eu n-am uitat rădăcinile și nici ele nu m-au uitat pe mine, dar nici dumneavoastră, așa că vă mulțumesc din toată inima. N-o să colind doar Ardealul, zona din care eu fac parte, zona din care eu provin. O să colind toată România, toate zonele folclorice, așa cum bunul Dumnezeu m-a ajutat să colind toată diaspora și să ajung la cât mai mulți români plecați în afară. Acum o să-i bucur și pe cei care sunt aici, în România”, a spus Georgiana Lobonț în mediul online.