Georgiana Lobonț, vacanță în aceeași zonă în care românca de 40 de ani a fost sfâșiată de rechini. Ce i s-a întâmplat artistei: "Am făcut și eu"

In articol:

Cazul Roxanei Donisan, românca care a fost sfâșiată de rechini în timp ce înota în Marea Roșie, a șocat o țară întreagă și totodată i-a făcut pe unii turiști să fie din ce în ce mai sceptici atunci când vine vorba de alegerea Egiptului ca destinație de vacanță.

Georgianei Lobonț a mărturisit recent, în cadrul unei emisiuni TV, că se teme să mai meargă în acea zonă, după ce a aflat de tragedie.

Citeste si: Detaliul care a ieșit la iveală după moartea Roxanei, românca ucisă de rechin în Egipt. Familia rupe tăcerea: "Suferea grozav"

Georgiana Lobonț: "Sunt șocată, mai ales că am făcut și eu snorkeling"

Georgiana Lobonț a mărturisit că nu își poate reveni din șoc, după ce a aflat de tragedia din Egipt, în contextul în care și aceasta a fost în vacanță în aceeași stațiune.

Artista susține că ea și familia ei chiar au practicat snorkelingul (n.r. activitate sportivă de scufundare și înot, sub și la suprafața apei, cu scopul de a descoperi și de a admira îndeaproape flora, fauna și peisajul marin) în locul în care românca de 40 de ani și-a pierdut viața, sfâșiată de rechini: "Nu aș mai avea curaj să mă mai duc în Egipt. Am rămas șocată când am citit articolul. Sunt șocată, mai ales că am făcut și eu snorkeling cu tatăl meu și cu sora mea undeva în aceeași zonă. În Hurghada am fost și noi.", a declarat Georgiana Lobonț, în cadrul unei emisiuni TV.

Citeste si: „Da, fraților, este cea mai tristă veste pe care trebuie să v-o dau.” Vlad Gherman a făcut un anunț printre lacrimi- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Georgiana Lobonț, în vacanță în Egipt [Sursa foto: Instagram]

Două femei și-au pierdut viața în Egipt, după ce au fost atacate de rechini

Cazul Roxanei Donisan nu este primul de acest fel. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, și o altă femeie din Austria a sfârșit în același mod cumplit, în timp ce înota în Marea Roșie.

Rămășițele româncei de 40 de ani au fost găsite abia la două zile după ce i-a fost raportată dispariția. Tatăl Roxanei susține că aceasta cunoștea foarte bine zona și nu se abătea niciodată de la regulamentul de înot:

Citeste si: Tatăl româncei ucise de rechin, în Egipt, primele declarații! Cum a fost găsită Roxana, după două zile de la dispariție. „Rămăşiţele ei au fost puse într-un sac. Nu ne-au lăsat să filmăm”

Ea dacă făcea ieșiri făcea cu instructorul, cunoștea regulamentul de înot. Înotul era sportul ei preferat vara, iarna patinajul. Roxana ne-a făcut de-a lungul vieții numai cinste. Era foarte ordonată, inclusiv la serviciu, căuta să nu greșească în niciun fel și în nicio situație. Era un om spre perfecționism.", a declarat tatăl Roxanei Donisan, potrivit observatornews.ro.

Roxana, românca sfâșiată de rechin în Egipt [Sursa foto: Facebook]