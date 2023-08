Georgiana Lobonț, veste neașteptată pentru toată lumea, la doar două zile după ce a anunțat că a pierdut sarcina! Artista este plină de surprize plăcute

In articol:

Georgiana Lobonț a trecut prin momente foarte dificile la începutul acestei săptămâni. Când se gândea că viața este atât de generoasă cu ei și că vor fi cei mai fericiți părinți, medicul le-a dat vestea care avea să le spulbere visurile, pentru că sarcina s-a oprit din evoluție.

Artista a primit vestea ca un trăsnet, mai ales că în acele momente lângă ea se aflau și cei doi copii ai săi, care așteptau cu nerăbdare să asculte inima frățiorului lor. Din nefericire, cântăreața a pierdut sarcina la 7 săptămâni.

Chiar dacă a trecut prin stări de nedescris, artista a revenit ulterior în fața fanilor ei pentru a le împărtășit că supărarea i-a dispărut definitv atunci când și-a dat seama de faptul că deja are o familie de care este foarte mândră, dar și o carieră în plină ascensiune. Pentru că este omul surprizelor și a voii bune, artista le-a dat o nouă veste admiratorilor săi din mediul online, și anume că a pregătit o surpriză de proporții pentru aceștia. Iată despre ce este vorba!

Georgiana Lobonț pregătește o surpriză pentru fanii ei

Georgiana Lobonț nu are de gând să se oprească vreodată din ceea ce știe să facă el mai bine, să cânte și să distreze oamenii, așa că a pregătit încă un proiect muzical cu totul nou, proaspăt scos din cutie, care va fi lansat peste numai câteva zile. Ori de câte ori are ocazia să facă astfel de anunțuri, internauții reacționează într-un număr mare, fiind convinși de faptul că și de această dată tot ceea ce lansează artista se ridică la nivelul așteptărilor lor, așa cum i-a obișnuit de-a lungul timpului.

„Pe 15 august v-am pregătit o surpriză muzicală alături de formația @tritonoficial. Mulțumesc pentru păr și makeup”, a

spus Georgiana Lobonț în mediul online.

Georgiana Lobonț a pierdut sarcina

Chiar dacă a aflat în cursul zilei de ieri că a pierdut sarcina cu cel de-al treilea copil, Georgiana Lobonț și-a făcut curaj să împărtășească vestea cu fanii săi abia după circa două zile, în miez de noapte.

Cu durere în suflet, cântăreața a declarat că fericirea supremă pe care a simțit în momentele în care a aflat că va deveni mămică pentru a treia oară poate că ar fi trebuit să o păstreze departe de ochii lumii, pentru liniștea sa sufletească.

„ Am așteptat să-i ascultăm inimioara. Domnul doctor cu care i-am născut pe copii este un om extraordinar. Tot la el am mers și cu cel de-al treilea, doar că nu a mai stat în puterile noastre tot ce s-a întâmplat. Sarcina s-a oprit din evoluție. Am avut o stare de șoc, dar în același timp mă simțeam în putere, o forță pe care tot Dumnezeu mi-a dat-o pentru că sunt mamă a doi copii frumoși și sănătoși, iar asta e cea mai mare binecuvântare, asta mi-a venit prima oară în minte ca semn de consolare, iar ei erau cu mine în acel moment.

Am primit vestea aceasta ca pe un trăsnet. Am reacționat din instinct oprind filmarea. Voiam să filmez ca să-i arătăm și lui tati… dar a trebuit să-i dau o veste tristă. Știu că tot ce trăim se întâmplă cu un scop. Mi-a fost greu să vă zic pentru că m-am grăbit să-mi exprim bucuria și să v-o spun. Știam că va urma ceva ce nu mi-aș dori să trăiesc niciodată (...)”, a scris Georgiana Lobonț în mesajul postat în mediul online.