Gerard Pique, încă umilință maximă pentru Shakira! Și-a prezentat, în premieră, iubita! Imaginea cu ea a generat numai reacții dure! ”Începe bârfa”

Războiul dintre Shakira (45 de ani) și Gerard Pique (35 de ani) continuă cu un nou episod, destul de interesant pentru amatorii de picanterii! După atacul dur al artistei, făcut prin intermediul noii sale piese, în care îl face șah pe fostul star al Barcelonei și pe iubita lui Clara Chia Marti, ținută ascunsă de ochii presei, bărbatul se regrupează și face și el o mutare de…șah-mat!

Gerard Pique și Clara Chia Marti [Sursa foto: Intagram Gerard Pique ]

Shakira a scos o melodie în care l-a atacat pe Gerard Pique și iubita lui Clara Chia Marti

Este cunoscut faptul că, în urmă cu puțin timp, Shakira a lansat o melodie cu țintă directă la Gerard Pique și iubita lui, Clara Chia Marti, femeia care le-a ”spart” casa în urmă cu un an! Sau mai bine spus doi, dacă luăm în calcul și întâlnirile secrete din 2021, pe care artista columbiană le-a descoperit recent, după ce un video cu Pique și o părticică din ”amanta” lui a

devenit viral.

Celebra cântăreață a aflat asttel că în relația pe care a avut-o cu Gerard Pique, fostul star al Barcelonei o înșela chiar în propria casă, fără să îi pese de consecințe. Dovezile au fost prezentate chiar la începutul anului, după ce au apărut imaginile cu amanta Clara Chia Marti, filmate în vila în care artista locuia cu bărbatul pe care îl iubea de zece ani.

Gerard Pique și Shakira [Sursa foto: Intagram Gerard Pique]

Pique o înșela pe Shakira în propria casă cu Clara Chia Marti

Este vorba despre un film realizat încă din 2021, atunci când Gerard Pique a oferit un interviu pe Zoom. În video, apare la un moment.dat și actuala parteneră a ex-jucătorului, dovadă clară că idila era una mai veche decât s-a crezut, în plus, ea se consuma chiar sub nasul cântăreței! Imaginile au fost surprinse în imobilul în care fostul fotbalist locuia alături de Shakira și de cei doi copii, iar acum, ele au apărut și pe rețelele socializare, spre disperarea artistei, care nu mai știe cum să reacționeze. "Shakira este devastată, după ce a văzut imaginile cu această femeie care se simțea ca acasă în locul în care artista locuia alături de Gerard Pique și de copii" , a dezvăluit o sursă, pentru publicația Page Six.

Jurnaliștii iberici comentează că, la vremea respectivă, Shakira și copiii erau plecați într-o călătorie. "E devastator să afli că relația lui Pique cu Clara Chia a început mult mai devreme decât ți-ai imaginat vreodată" , a mai spus sursa citată, cu referire la artista originară din Columbia.

Gerard Pique [Sursa foto: Instagram Gerard Pique]

Citește și: Dezvăluirea uluitoare! Cum a descoperit Shakira că Gerard Pique o înșela! Nimeni nu se aștepta la o asemenea greșeală din partea amantei iubitului ei

Gerard Pique și-a arătat iubita, pe Clara Chia Marti, pentru prima oară! ”Ești cu cineva exact ca tine”

A urmat după cum bine se știe riporta artistei, care, printr-o melodie, ce are sute de milioane de vizualizări și încasări uriașe, Shakira l-a făcut praf pe Gerard Pique și Clara Chia Marti. Cum era firesc, nici fostul partener nu a stat degeaba și a ironizat tot ce a vrut să spună cântăreața în versurile piesei sale. Mai mult, în urmă cu puțin timp, el a venit și cu lovitura de grație. A prezentat o imagine cu el și partenera de viață…împreună și fericiți!

Până acum, Clara Chia Marti (23 de ani), noua iubită a lui Gerard Pique, s-a ținut departe de aparatele de fotografiat, dar fostul jucător blaugrana a decis că este cazul să facă relația publică și a pus, pe adresa lui de socializare, o primă imagine cu cea pentru care a părăsit-o pe Shakira.

Clara Chia Marti este o studentă la relații publice și lucrează pentru firma Kosmos, ce aparține lui… Gerard Pique, și se ocupă de organizarea evenimentelor. Potrivit ziarelor din Spania, fostul căpitan al grupării Barcelonei ar fi fost cucerit de ea de la prima vedere și, în ciuda relației de acasă cu Shakira, a decis să rămână cu tânăra. Și iată…a apărut prima poză „oficială” cu cei doi, urmată de foarte multe reacții. ”Începe bârfa!”, ”Ești cu cineva exact ca tine!”, ”Hai să punem o poză, să arătăm că nu ne pasă!”, ”Nu vei fi niciodată ca Shakira”, sunt câteva dintre mesajele primite la postarea care a adunat până acum peste 2,7 milioane de vizualizări.

Gerard Pique [Sursa foto: Intagram Gerard Pique]

Shakira a fost cea afectată de separarea de Gerard Pique după 12 ani! „Este foarte greu să vorbesc”

Shakira și Gerard Pique au fost 12 ani împreună. Ei nu s-au căsătorit cu acte, însă au doi copiii frumoși. Despărțirea a venit brusc și a afectat-o enorm pe artista din Columbia, care, fără să se ascundă după degete, a recunoscut că ruptura i-a adus foarte multă suferință

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în propria mea casă. Nu putem face o plimbare î n parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu” , a spus Shakira într-un interviu pentru elle.com.