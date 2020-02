Andreea Marin și Adela Diaconu, alături de copiii defavorizați

Adreea Marin va veni, mâine, la Brașov pentru a patra oară consecutiv ca prezentator al Galei de caritate ”Aici pentru Tine”, una dedicată susținerii continuării programelor de educație nonformală pentru încă 100 de copii dezavantajați și părinții acestora din localitate

”Lumea se schimbă prin exemplul nostru, nu prin opinia noastră! Suntem „Aici pentru Tine” și spunem STOP BULLYING si DA EDUCAȚIE! Este deviza noastră pentru cea de-a IV-a ediției a Galei de Caritate „ Aici pentru Tine”. Umăr la umăr cu prieteni, oameni inimoși dornici să fie de ajutor celor mai puțin privilegiați, am plănuit o călătorie aventuroasă către o destinație încă renegată, neasumată și mușamalizată…bullying-ul. O problemă frecvent întâlnită care afectează mental, fizic și emoțional copilul-adolescent al timpurilor noastre. În timp ce țările din vestul Europei cheltuie milioane de euro anual pentru stoparea fenomenului devenit celebru sub denumirea de ”bullying”, România face cunoștință treptat și timid cu problemele stringente ale tinerilor secolului al XXI-lea. Copiii, dar și adulții sprijiniți de asociație beneficiază atât de consiliere psihologică, vocațională cât și de cursuri care le dezvoltă într-un mod holistic talentele și abilitățile pentru viață în sânul unei comunități solidare extinse. Deja rezultate notabile sunt vizibile, inițiând relații pozitive atât între copii cât și între ei și lumea din jurul lor acest fapt generând schimbări comportamentale importante. ,Partener de mare nădejde în proiectele noastre, Andreea Marin nu ezită nici cu o clipire să dăruiască iubire, implicare și profesionalism la cote maxime. Ni se alătură și în 2020 cu o echipă completă și complexă care ne sprijină”, au declarat organizatorii.

Adela Diaconu pune în scenă prezentarea de modă ”Campionii”

În cadrul galei, va fi și un eveniment special, un moment de modelling conceput special de prezentatoarea NovaTV, Adela Diaconu, numit ”Din bezna vieții în lumina reflectoarelor” , în cadrul căruia o să fie o defilare a fetelor de la Asociația ''Aici pentru tine'', Medeea, Diana și Mădălina, puștoaice frumoase care avut șansa ca voluntarii de la asociație să le schimbe în bine cursul vieții lor năpăstuite. Fetițele vor păși în lumina reflectoarelor, alături de campioni mondiali și olimpici, vedete de top în prezentarea ''Campionii''.

Citeste si: Vedetele din România, iubite cu pumnul! Ce alte staruri feminine de la noi au fost călcate în picioare de iubiți, la fel ca și Daniela Crudu

Citeste si: Andreea Marin, devastată de moartea jurnalistei Cristina Țopescu! Ce mesaj a transmis

Andreea Marin și Adela Diaconu, alături de copiii defavorizați

Astfel, alături de Andrea Marin și Adela Diaconu vor fi alături de copiii defavorizați, la fel și alte vedete de top. ”Nu doar frumusețea fizică a fost remarcată de Adela Diaconu, ci și cea sufletească. Fetele din cadrul Asociației sunt responsabile, curate, au o voința de fier și îi conduc pe ceilalți copii. Medeea, fetiță cu chip de înger de la Asociația ''Aici pentru Tine'', va debuta în modă, are o frumusețe unică, însă povestea ei de viață este impresionantă. De la o copilărie și adolescentă zbuciumată, prinsă în capcană anturajului și a drogurilor, a reușit cu ajutorul credinței să își revină, iar în prezent este o tânără model ce se implică în acțiuni de voluntariat și are grijă de semenii săi. Simbolic, prezentarea de modă o să fie deschisă de speranța tenisului românesc-micuță campioană Rebeka Mirica, urmată de alți copii talentați din fotbal, înot și ski. De asemenea, modele de top precum Super Model of the World-Bianca Drăghiciu, top modelele Jade și Ana Maria Ivan, fiică legendei fotbalului brașovean-Marian Ivan”, au spus organizatorii pentru WOWbiz.ro!