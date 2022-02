Gest neașteptat pentru Radu Vâlcan, de ziua lui! A intrat în casă și nu a știut cum să reacționeze. Ce a făcut Adela Popescu?

In articol:

Familia lui Radu Vâlcan are parte de momente inedite. Actorul împlinește vârsta de 45 de ani, astăzi, motiv pentru care este extrem de fericit. Vedeta TV se poate considera foarte norocos, deoarece are parte de o familie extrem de frumoasă, care îl iubește și nu ezită să-i arate constat acest lucru, mai ales astăzi.

Adela Popescu este o mamă și o soție perfectă. Devotamentul și iubirea sunt două dintre calitățile ei. Din acest motiv, prezentatoarea TV s-a gândit să-i organizeze soțului ei o zi pe care nu o va uita niciodată.

View this post on Instagram A post shared by Radu Valcan (@raduvalcan)

Radu Vâlcan, surpriză neașteptată de ziua sa

Radu Vâlcan, surpriză din partea familiei [Sursa foto: Instagram]

Mulți bărbați și-ar dori, cu siguranță, să fie în pielea lui Radu Vâlcan. Acesta are parte de o familie numeroasă, care îl iubește și îl apreciează pentru ceea ce este. Dovadă că, astăzi, Radu Vâlcan s-a întors acasă, iar familia l-a așteptat cu o surpriză pe care nu o va uita niciodată.

Actorul a fost întâmpinat cu baloane și tort, iar Adela Popescu și copiii lui i-au cântat la mulți ani.

Tot evenimentul a fost filmat și postat, de către actor, pe rețelele sociale. În filmare se poate observa cum Radu Vâlcan este extrem de emoționat și nu își poate găsi cuvintele, pentru a exprima ceea ce simte față de familia lui.

Videoclipul a strâns aproape 70.000 de vizualizări și foarte multe comentarii. Internauții au reacționat rapid și i-au transmis cele mai frumoase gânduri actorului și familiei lui.

"La multi ani! Chiar ca, singurul lucru de care ai nevoie e sănătatea, sa te poți bucura de minunile din viata ta. Asa ca, sanatate maximă Radu Valcan si tot binele din lume.(...) Ce ai mai putea să ti dorești când deja ai totul!(...) La mulți ani cu sănătate ca în rest le ai pe toate!(...) La mulți ani frumoși și sănătoși alături de cei dragi ție! Sunteti superbi toti 5", sunt doar câteva dintre sutele de comentarii primite din partea fanior.

Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Razvan Fodor și Mihai Morar, mesaje emoționante pentru Radu Vâlcan

Într-o asemenea zi, Radu Vâlcan nu putea fi uitat de prietenii lui. Din acest motiv, Răzvan Fodor și Mihai Morar sunt doi dintre colegii lui, care au ținut să-i transmită cele mai frumoase gânduri și să-i reamintească cât de mult îl apreciează.

Radu Vâlcan și Mihai Morar au parte de o prietenie extrem de frumoasă. Într-o asemenea zi, Mihai Morar i-a transmis cele mai frumoase gânduri prietenului sau, care dezvăluie sentimentele sincere pe care i-le poartă acestuia.

"Dragul meu Radu, acum la ceas aniversar, nu știu dacă te-ai gândit cât sens este în întâlnirea asta a noastră, cât sens are prietenia asta, pe care noi doi o avem.Nu cred că este deloc întâmplător că amândoi avem câte trei copii. Eu am, făcut trei fete, tu mai norocos decât mine, ai trei băieți. Cred are sens și faptul că ne suntem model unul altuia. Bine, tu ai fost model și în viața reală și esti în continuare. Îți mulțumesc tare mult pentru prietenie, chiar sunt recunoascător. Îți doresc la mulți ani, să faci sens în continuare", a fost urarea lui Mihai Morar, pentru Radu Vâlcan.

În spiritul lui caracteristic, Răzvan Fodor i-a transmis și el o urare prietenului și colegul său de breaslă. Actorul i-a transmis cele mai frumoase gânduri atât pentru el, cât și pentru familia lui.

"Dragă Radu, dragă iubire, frățioare, la mulți ani, tot ce își dorești. Să-ți aducă vârsta asta toate alea șmechere, să ai copiii sănătoși, să te iubești cu Adeluța tare de tot (Adela Popescu), familie nurmoasă, echilibru, căldură, copiii să se facă exact așa cum vrei tu, să fii mândru de ei. Te pupă fratele tău! La zi de sărbătoar, ți-am făcut așa urare", a fost urarea lui Răzvan Fodor.