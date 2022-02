Cătălin Măruță, înlocuit de Adela Popescu în emisiune! A fost întâmpinată cu flori, dar stai să vezi ce reacție a avut: „Nu-mi place! Ce-i asta?!”

In articol:

Vecinii se ajută la nevoie! Cum Cătălin Măruță se află în izolare, Adela Popescu i-a luat locul ieri, în emisiune.

Bineînțeles, voia bună nu a lipsit nici de această dată din platoul emisiunii lui Măruță și, chiar dacă a fost prezent în bucătăria unui prieten, a ținut să-i mulțumească colegei sale pentru ajutor cu un buchet de flori, însă reacția Adelei Popescu a fost una total neașteptată.

Cătălin Măruță se află în izolare în aceste momente pentru 5 zile, pentru că a luat contact cu o persoană care a fost confirmată cu virusul SARS-CoV-2. Conform reglementărilor în vigoare, prezentatorul TV este nevoit să petreacă 5 zile în izolare chiar dacă nu a fost depistat pozitiv.

„Astăzi sunt în sufrageria unui prieten pentru că am fost în contact direct cu o persoană care seara a descoperit că are COVID, iar legea spune că 5 zile trebuie să stai izolat chiar dacă tu nu ai COVId, pentru că ai intrat în contact direct, totuși, cu o persoană care are. Așa că eu sunt în ziolare pentru următoarele 5 zile, dar emisiunea merge mai departe. O avem pe frumoasa noastră vecină, Adela, care a zis «Trebuie să sar în ajutor»”, a spus Cătălin Măruță.

Citeste si: Adela Popescu și Radu Vâlcan: „N-am mai făcut-o de mult!”. Cu trei copii, rareori au timp pentru ei! Ce au anunțat acum

Adela Popescu, reacție neașteptată după ce i-a fost oferit buchetul de flori

După ce au glumit pe seama faptului că Măruță i-ar furat Adelei Popescu din mâncarea din platou, prezentatorul TV a schimbat imediat subiectul și a vrut să o surprindă cu o mică atenție.

Adela Popescu: „Eu sunt vecinica ta. Nu aveam cum să nu te ajut și, sincer, acum, ca să fiu foarte cinstită, mi-au spus oamenii că-mi furi mâncarea de aici din bucătărie și am zis, gata, până aici, nu mai ia nimeni mâncarea mea!”.

Citeste si: Adela Popescu, haz de mămică cu juniorul la toaletă: „O discuție pe wc între "diva din Susani" și fiul ei”

În semn de mulțumire pentru ajutorul acordat, Cătălin Măruță i-a pregătit Adelei Popescu un buchet de flori, însă se pare că reacția prezentatoarei TV nu a fost deloc cea la care s-ar fi așteptat cu toții. Mai în glumă, mai în serios, partenera de viață a lui Radu Vâlcan a spus că acel buchet de flori nu este deloc pe placul ei.

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Cătălin Măruță: „Totuși, aș vrea să îi mulțumim Adelei că este astăzi alături de noi și ne ajută. Aș vrea să-i spunem Adelei că dacă am mai gustat și noi câte o firimitură de acolo să nu se supere. Adu florile, adu florile, adu florile, mulțumim! Adela, din partea noastră, acest buchet de flori!”.

Adela Popescu: „Problema e că nu-mi place. Nu-mi place buchetul”.

Cătălin Măruță: „Ciucă l-a ales!”.

Adela Popescu întâmpină aceeași problemă și cu soțul ei

De asemenea, prezentatoarea TV a mărturist că se confruntă cu aceeași problemă și în momentele în care soțul ei o surprinde cu flori. Mai exact, Adela Popescu a mărturisit că îi plac buchetele cu flori într-o singură culoare, ci nu un buchet colorat.

Adela Popescu: „De 10 ani îi spun soțului meu «Te rog frumos, de acum încolo când îmi cumperi flori, să fie aceeași culoare». Ce e asta?”.

Cătălin Măruță: „Da, exact, asta ziceam și eu, Ciucă!”, a fost dialogul dintre cei doi.

Citeste si: Cătălin Măruță, prima reacție după ce Bianca Drăgușanu l-a acuzat că a pus-o într-o lumină proastă: "O să apară iar..."

Care au fost reacțiile fanilor?

Fanii vedetei au criticat reacția Adelei Popescu. Aceștia nu s-au arătat deloc mulțumiți de cum a ales să procedeze prezentatoarea TV în momentul în care i s-a oferit buchetul de flori, spunând că gestul a fost total deplasat.

„Adela Popescu este o femeie extrem de enervantă, plină de ifose, este o replică eșuată a Danei Rogoz, pe care se tot chinuie sa o copieze (...)”, „Altă dată nu-i mai oferiți nimic acestei încrezute, care era toată plina de figuri și își bătea pur și simplu joc de invitații și emisiunea voastră.”, „Nu cred!!!! A fost o gluma cu florile????”, „Ce urât, cum să spui că nu-și plac florile?!?!?”, sunt doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Distribuie pe: