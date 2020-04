George Burcea a donat bani Spitalului din Suceava, fiind sensibilizat de situația dramatică de acolo. El s-a alăturat unei campanii de strângere de fonduri de pe internet, intitulată „Împreună pentru Suceava. Eu am donat, donează și tu”. (vezi câți bani câștigă George Burcea)

“Suceava are nevoie de 1.5 milioane de lei! Dacă fiecare locuitor al orașului nostru ar dona 15 lei, am strânge banii necesari. Dacă fiecare dintre noi ar dona 100 de lei, am reuși să oferim un ajutor imens mult mai repede, iar în cazul unor pacienți, viața le-ar fi salvată”, au scris cei care au iniíat campania. Deși nu este sucevean, el fiind din Eforie Nord, Burcea a donat bani și a distribuit și el mesajul campaniei, pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. “S U C E AVA ❤”, a postat George Burcea.

Un lung șir de erori a transformat Spitalul Urgență din Suceava într-un focar de boală. Șase dintre pacienții internați aici au fost răpuși de noul virus. O decizie contestabilă a directorului medical, investigată acum de procurori, a declanșat dezastrul. Medicul Mircea Macovei le-a cerut cadrelor medicale să vină la spital fără să țină cont că unele erau confirmate cu Covid-19 ori se aflau în izolare. În discuția purtată prin intermediul unei aplicații de mesagerie, directorul a invocat un ordin de ministru care, în realitate, nu există.

În spitalul din Suceava, 34 de medici au fost infectati cu Covid-19. Același diagnostic l-au primit și 49 de asistenți medicali și infirmieri. Unitatea Medicală a fost închisă, iar cei peste 120 de pacienți din spital au început să fie mutați în alte clinici. Cei confirmați cu Covid-19 au fost transferați la Boli Infecțioase, într-o clădire separată, iar ceilalți își vor continua tratamentul acasă, unde vor fi izolați. Cazurile grave au fost duse la Iași. Toate urgențele din Suceava au fost preluate de spitalul din Rădăuți.