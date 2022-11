Gestul făcut de actorul Leonid Doni pentru o fetiță din spital: ,,Eu nu mă mai spăl pe faţă, pentru că m-a pupat Robi”

In articol:

Recent, celebrul actor care îl interpretează pe polițistul Robi într-un serial de comedie, Leonid Doni, a acceptat să meargă să o întâlnească pe Alessia, o fetiță diagnosticată cu leucemie, care este mare admiratoare a personajului interpretat de actor.

„Nu mă spăl pe faţă, că m-a pupat Robi”

Vizita actorului la spitalul unde Alessia este internată a fost posibilă datorită medicului Laura Stefănescu, care a aflat de pasiunea acesteia pentru serial și i-a scris actorului.

La finalul vizitei, atunci când actorul a ieșit din salon, fetița bolnavă de leucemie a mers după el să îi transmită ceva, iar a doua zi a spus că ea nu se va mai spăla niciodată pe față, pentru că a pupat-o Robi. Întâlnirea a fost cu adevărat emoționantă, dar nu doar pentru micuța admiratoare, ci și pentru actor.

„Eu nu mă mai spăl pe faţă, pentru că m-a pupat Robi”, a spus Alessia.

Leonid Doni și Alessia [Sursa foto: Enrico Brodoloni]

Actorul, profund impresionat de curajul Alessiei

În urma acestei vizite, actorul Leonid Doni și-a dat seama că nu este ușor să vizitezi un spital unde copiii se luptă cu boli atât

de grele, dar și că este foarte impresionat de curajul Alessiei în lupta cu boala, potrivit dăruieșteviatșă.ro

„Când am primit invitaţia, recunosc că am avut emoţii, deoarece nu este uşor să vizitezi un spital plin de copii care se luptă cu o boală atât de grea. Am rămas profund impresionat de curajul Alessiei, cât şi de implicarea şi devotamentul medicilor şi asistentelor de pe secţia de oncologie a spitalului. Mă bucur că am putut să-i fac o surpriză Alessiei şi să o fac să zâmbească”, a susținut acesta.

Atunci când micuța Alessia a ajuns la spital alături de mama sa, Luminița, medicii nu i-au dat prea multe șanse la viață.

„Nu te agita prea mult cu ea, oricum o să moară”, este ceea ce a auzit mama fetiței de la cadrele medicale.

Timp de 12 ani, Alessia a luptat cu boala necruțătoare, dar anul acesta în urma unor alte analize un alt diagnostic i-a dat totul peste cap, cancerul. Ceea ce mai aduce un zâmbet pe chipul fetiței sunt puzzle-uile, trusa de doctoriță cu care vindecă toți copiii bolnavi și serialul în care joacă actorul Leonid Doni. Aceasta spune că îi place serialul și mai ales personajul interpretat de actor, deoarece este bun și sensibil.

