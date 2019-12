Fata de suflet a Ilenei Ciuculete a oferit daruri de Crăciun unor copii amărâţi. “O familie fara casa, fara masa. Locuiesc intr-o padure cu 4 copii si nu au niciun venit si posibilitate sa ii dea la scoala! Azi am facut pe Mosu pentru ei... Of , Doamne ! Cata lume amarata”, a postat Codruţa Floricel. (vezi cum au pierdut fiii Ilenei Ciuculete averea mamei lor)

„Astazi am vrut sa ii fac fericiti eu impreuna cu sora mea si le-am adus hainute ,dulciuri , fructe , cozonaci ,prajituri si tot ce am pregatit noi de sarbatori,sa aiba si ei pe masa de Craciun. Acum 2 saptamani i-am cunoscut, de la prietena mea Mona Idolu cu care am venit la ei, sa le aducem hainute, incaltaminte si jucarii. Ei nu merg la scoala pentru ca locuiesc intr-o casuta in padure intr-un camp...”, a continuat Codruţa.

Fata de suflet a Ilenei Ciuculete a oferit daruri de Crăciun. Codruţa nu a fost la înmormântarea lui Cornel Galeş

Fata de suflet a Ilenei Ciuculete a fost în prim-plan după decesul lui Cornel Galeş, după ce a explicat de ce nu a fost la înmormântarea acestuia. „Mare foc ce aveam eu de Galeș. Vă daţi seama, mare suferinţă, mă....Ce vă mai place să fiţi falşi! Eu pe ea am iubit-o, nu pe el, clar !!!! Ce trebuia să fac, să mă duc eu la înmormântarea lui???”, a postat Codruţa.

„Păi cine era şi ce era cu mine? Nu au fost rudele lui, prietenii lui de stătea cu ei la masă şi bea şi mânca, dar eu ? Ce să caut? L-am respectat doar pentru că a fost soţul ei, atât! De unde atîţia fani ai lui Cornel Galeş?”, a încheiat Codruţa Floricel.