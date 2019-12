Nașa lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete i-a făcut Veronicăi un cadou imens. “Sunt cea mai fericita multumesc doamna Belu Doina Buni!Astazi mi-ati facut cea mai mare bucurie si cel mai frumos dar costumul national al Ilenei Ciuculete! Draga mea Ileana sunt mandra ca voi purta costumul tau! Dumnezeu sa te odihneasca In Imparatia Sa!”, a scris Veronica Măgureanu după ce Doina Buni i-a dăruit o ținută senzațională care a aparținut regretatei Ileana Ciuculete!

Veronica Măgureanu: “L-am pierdut pe tata acum 7 ani de zile. De leucemie a murit”

În trecut, solista Veronica Magureanu a vorbit la TV despre cea mai mare drama din viata ei. In urma cu sapte ani si-a pierdut tatal si abia acum si-a gasit puterea sa vorbeasca despre el.

„L-am pierdut pe tata acum 7 ani de zile. S-a îmbolnăvit înainte cu doi ani de zile să moară. De leucemie a murit. Am luptat ca el să trăiască. Am reuşit să îl stabilizez. Am făcut un transplant.

Nu îmi iese din cap până în clipa în care am să mor că a murit de moarte bună. Totul a mers bine la transplant. Dar apoi la spital, când am ajuns cu el mi-au spus de acolo să îl las să moară. Că nu îi mai face nimic.

, a declarat Veronica Magureanu intr-o emisiune TV.

Veronica este casatorita cu solistul Constantin Măgureanu.