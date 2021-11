Gestul pe care Maria Ciobanu îl face în memoria lui Ion Dolănescu, de fiecare dată când vine în România. Fiul ei a dezvăluit totul: "Vara, când vine din America, mama..."

In articol:

Maria Ciobanu nu a dat nici acum uitării anii petrecuți alături de Ion Dolănescu și dragostea pe care i-a purtat-o regretatului artist. "Ciocârlia" folclorului românesc merge de câte ori vine în țară la mormântul celui care i-a fost soț și se roagă pentru odihna lui veșnică.

Citeste si: Soția lui Nicolae Dolănescu, dezvăluiri despre cauza morții artistului: „Nu mai putea respira, a fost intubat”

Maria Ciobanu, gest emoționant, în memoria lui Ion Dolănescu

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu și-au jurat iubire în fața lui Dumnezeu cu mai bine de cinci decenii în urmă și au reușit să își clădească, de-a lungul timpului, o familie frumoasă. Cu toate acestea, drumurile celor doi interpreți de muzica populară s-au despărțit la un moment dat, iar relația dintre ei nu a mai fost atât de bună, ca la început. Ionuț Dolănescu a dezvăluit, recent, însă, că mama și tatăl său îngropaseră securea războiului înainte ca părintele lui să se stingă din viață.

Maria Ciobanu și Ion Dolănescu [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Dovada stă și în gesturile pe care Maria Ciobanu le face de fiecare dată în memoria fostului soț, la mormântul căruia plânge și se roagă ori de câte ori vine în România: "Vara, când vine din America, mama merge la mormântul tatălui meu, Ion Dolănescu. Aprinde lumânări, se roagă, plânge. Se fereşte de cele mai multe ori să o facă în prezenţa mea. Maria Ciobanu nu e genul de persoană căreia să-i placă să facă anumite lucruri sub lumina reflectoarelor. Nu o veţi vedea niciodată pe mama că vorbeşte cu presa şi că le dă întâlnire la Cimitirul Bellu, ca să vadă lumea cum aprinde ea lumânări pentru tata. E scris şi în Biblie versetul acela, care spune clar că atunci când te rogi, fă-o în ascuns, fără să te vadă ceilalţi! Asta face şi mama!", a declarat Ionuț Dolănescu, pentru Impact.ro.

Maria Ciobanu și Ionuț Dolănescu [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Dolănescu, despre neînțelegerile dintre părinții lui

Ionuț Dolănescu a povestit, emoționat, că neînțelegerile care au avut loc de-a lungul timpului între părinții lui l-au afectat destul de mult. Artistul recunoaște că Maria Ciobanu și Ion Dolănescu nu și-au vorbit aproape 30 de ani, însă eforturile sale de a-i împăca au dat roade într-un final, chiar cu puțin timp înainte ca tatăl lui să se stingă din viață: "Părinţii mei s-au iubit şi s-au urât, în egală măsură şi fără măsură. Nu ştiu nici azi de ce. Au fost ca două pietre tari, care s-au atras, o perioadă, apoi s-au respins cu violenţă.

Citeste si: Maria Ciobanu se întoarce în America. Ionuț Dolănescu a dezvăluit adevăratul motiv al plecării: "Din păcate, mama..."

Am suferit că nu vorbeau între ei şi au făcut, ani la rând, cam 30. În 2004, când am reuşit să-i împac cu ajutorul televiziunii publice, am plâns în hohote, ca un copil. Din 2006, am cântat împreună, dar nu am apucat prea des să facem asta, fiindcă în 2009 s-a stins tata. Însă acum sunt împăcat. Şi tare mândru că părinţii mei sunt cine sunt!", a mai spus Ionuț Dolănescu, pentru sursa citată.