Gestul șocant făcut de Oana Lis în public! Nu i-a mai păsat că era în plină stradă: „Sunt nevoi fiziologice”

Oana și Viorel Lis 09:13, iul 27, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Oana Lis a venit în platoul unei emisiuni televizate, unde a făcut o mărturisire de care este mai puțin mândră. Soția fostului edil al Capitalei a mărturisit că se afla în trafic și nu a putut să se mai abțină. Vedeta a fost nevoită să își facă nevoile într-o parcare, în contextul în care nu a mai găsit nicio toaletă publică.

Blondina a observat că se afla în vizorul unui autocar cu persoane, însă scopul scuză mijloacele.

„Era un autocar acolo și când am plecat am văzut că era lume în autocar, dar, îți dai seama, nu mi-a mai păsat, sunt nevoi fiziologice și nu am putut să mă mai abțin. Nu e numai vina noastră, că nu e frumos să faci lucrul ăsta, dar nu sunt toalete publice”, a declarat Oana Lis, pentru un post de televiziune.

Oana și Viorel Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Viorel Lis și-a scris testamentul! Ce îi rămâne soției?

Viorel și Oana Lis sunt împreună de mai bine de 22 de ani de zile. Vedeta a fost acuzată de multe ori că s-ar fi căsătorit cu fostul edil doar pentru averea lui.

Cu toate acestea, Oana Lis a demonstrat că vârsta este doar un număr și că îi este alături soțului ei atât la bine, cât și la greu. Ea a mărturisit recent că Viorel Lis și-a scris testamentul, iar apartamentul în care locuiesc împreună a fost trecut pe numele ei. Fostul edil al Capitalei a făcut deja partajul cu fosta soție și copiii.

Citeste si: EXCLUSIV! Oana Lis a bufnit în plâns într-un restaurant din Capitală! Copleșită de probleme, soția lui Viorel Lis a cedat

„A trecut casa pe numele meu. La divorț, el a făcut partaj, le-a dat tot ce au avut nevoie copiilor și fostei soții. Acum eu decid ce facem cu banii. Toate sunt pe capul meu!”, a spus Oana Lis în cadrul unei emisiuni televizate.