Geta Sterp, sora lui Culita, s-a hotarat sa candideze[Sursa foto: Instagram]

Până acum, Geta Sterp se ocupa de magazinul din piață, unde familia Sterp vinde produsele de la fermă. Acum , însă, după ce și Iancu Sterp a ajuns celebru, Geta s-a hotărât să nu rămână mai prejos. Mai întâi, Geta, care avea doar liceul, s-a înscris la facultate, apoi într-un partid, iar acum vrea să fie consilier local.

Geta Sterp vinde branza la magazinul familiei[Sursa foto: Instagram]

Iată cum se prezintă Geta Sterp alegătorilor din comuna Berthelot, unde candidează.

”Sunt Sterp Georgeta, am 23 de ani și candidez pentru Consiliul Local al comunei General Berthelot. Am absolvit Colegiul National “I.C. Brătianu” din Hațeg, de atunci gestionez magazinul în care se vând produsele de la ferma familiei mele. De curând am decis să reiau studiile, fiind studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, secția Silvicultură. Partidele vechi au avut 30 de ani să demonstreze ce pot face pentru români. Rezultatul? Am fost întotdeauna în urma vecinilor din vest. Credeți că de data asta s-au reformat? Că va fi diferit? Noi, tinerii din USR, vă cerem o singură șansă să demonstrăm că suntem capabili să modernizăm administrația și să dezvoltăm comuna cu adevărat!”, este mesajul Getei, pentru locuitorii din comuna Berthelot.

Geta Sterp s-a ocupat de ferma familiei[Sursa foto: Instagram]

Geta Sterp vinde brânză la magazinul din piață

În timp ce frații ei deveneau celebri și mergeau la concerte sau în emisiuni tv, Geta Sterp se ocupa să facă bani pentru familie. Se știe că familia Sterp are o gospodărie imensă, cu o turmă cu sute de oi, ciobani angajați. Produsele de la ferma familie sunt vândute și într-un magazin din piața din Hațeg. Acolo, vânzătoare în cea mai mare parte a timpului este Geta Sterp, sora mai mica a lui Culiță.