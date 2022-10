Geta Sterp, reacție nervoasă în public! Mesajul care a făcut-o să răbufnească are legătură cu Ovidiu Neveu: „Du-te...”

In articol:

Geta Sterp radiază de fericire, asta pentru că pe data de 2 octombrie, sora lui Culiță Sterp s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Sebastian, tânărul cu care are o relație de mai mulți ani. Ei bine, însă, la scurt timp după nuntă, Getuța s-a enervat la culme, asta după ce Ovidiu Neveu a făcut o serie de declarații controversate despre nunta sa.

La momentul respectiv, Neveu și-a spus părerea despre fericitul eveniment, spunând că Getuța ar fi nefericită, iar gândul ar fi tot la el. De precizat este că, în urmă cu mai mult timp, tânărul a mai spus că și-ar dori chiar o relație cu sora lui Culiță.

„E nefericită. Una era când era Neveu în prezență, acum fără fericire. Ați mai văzut voi mireasă să plângă la nunta ei? Vă întreb și eu ca fapt divers. Gândul tot acolo e, la Neveu”, a spus Ovidiu Neveu pe TikTok.

Ei bine, nu de mult, Geta Sterp a postat o fotografie de la nuntă, în care apare alături de soțul ei, Sebastian, iar un internaut nu s-a abținut să facă un comentariu legat de Ovidiu Neveu, care a enervat-o la culme pe tânără.

Geta Sterp și Sebastian

Getuța i-a dat replică imediat internautului

Recent, Geta Sterp a împărtășit o fotografie de la nuntă cu fanii săi și a postat pe pagina personală de Instagram o imagine cu Sebastian.

Un internaut a enervat-o la culme pe tânără, asta după ce i-a lăsat un comentariu legat de Ovidiu Neveu: „Păi și cu Neveu cum rămâne?”

La rândul său, Geta Sterp a dorit să îi de o replică internautului, deranjată fiind de comentariul acestuia: „Du-te dr... cu el cu tot”.

De precizat este că, atât Geta Sterp, cât și frații ei s-au arătat deranjați de atitudinea lui Ovidiu Neveu, motiv pentru care nu de mult, tânăra a decis să pună capăt speculațiilor, dar și a mărturisirilor nefondate ale bărbatului, așa că a transmis un mesaj tuturor pentru a clarifica situația.

„Sunt nervoasă, sunt nervoasă când văd că unii intre voi nu aveți pic de creier. Mă iertați, nu vreau să jignesc, dar mor când văd că puneți întrebări referitoare la Neveu. Ce-oi avea eu cu omul ăla? Nu l-am văzut în viața mea, nu am nicio treabă cu el. Efectiv unii dintre voi ați făcut conturi fake de cu care îi lăsați lui comentarii și, că nu aveți ce face, trebuie să vă legați de anumite chestii ca să faceți inimioare, că voi pe cârca voatră nu puteți, trebuie să vă legați de alții. El vorbește aiurea, că mă iubește, el caută cu noi faimă, bineînțeles. Eu nu am nicio treabă cu Neveu, tot ce se scrie acolo sunt aberații, iar el, am impresia că e dus cu pluta, că nu poți să vorbești singur, să-și lași comentarii singur poate de pe un cont făcut de tine să răspunzi tot tu, trebuie să fii deplasat. N-ai văzut cum a căutat și cu tine. Eu cred că el și-a făcut conturi fake, își lasă comentarii singur, ca și cum aș fi eu, își răspunde tot el și nu știu ce tot face.”, a spus Geta Sterp în urma cu ceva timp.